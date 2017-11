Lazio - Fiorentina in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - De Vrij, Babacar(r)!(1-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata.

Lazio che resta 5° con 29 punti, Fioentina 11°.

53' - Termina qui la gara. Lazio - Fiorentina 1-1.

52' - CHIESA! Esterno del laterale, palla che si spegne fuori.

50' - Si giocherà fino al 51'.

49' - BABACAAAAAAR! PAREGGIO FIORENTINAAAA! Palla da una parte, Strakosha dall'altra. 1-1.

48' - RIGORE FIORENTINA! Precedentemente, Caicedo atterra Pezzella. Ad azione terminata, Massa controlla al VAR, ritratta, e concede rigore.

46' - PEZZELLA! Sforbiciata pazzesca del centrale gigliato, Strakosha vola ed evita il gol.

42' - Calcione a palla lontana di Radu a Chiesa, che si becca il giallo.

41' - PAROLO! Cross al centro di Lukaku, terzo tempo mostruoso di Parolo che mangia in testa a tutti ed impatta; Sportiello respinge d'istinto. Sulla respinta, destro sul fondo di Luis Alberto.

40' - Spunto di Chiesa sulla destra, che ingaggia il duello con Lukaku, lo vince, ma il suo cross pecca di lunghezza.

36' - Match che entra nella fase critica, ancora aperto il risultato.

32' - Cambio Fiorentina: fuori Benassi, dentro Saponara.

32' - Cambio Lazio: fuori Marusic, dentro Basta.

29' - BABACAR! Veretout orchestra il contrattacco, palla per Benassi che apre su Babacar; destro debole e centrale.

26' - SIMEONE! Controlla al limite, si gira e calcia in porta; tracciante centrale.

25' - IMMOBILE! Riceve sul lato corto dell'area di rigore, converge e calcia a giro; Sportiello si allunga in corner.

24' - Fiorentina che ora prova a schiacciare la Lazio.

20' - Cambio Fiorentina: fuori Laurini, dentro Vitor Hugo.

17' - Cambio Lazio: fuori Lulic, dentro Lukaku.

16' - VERETOUT! Rasoiata violenta da punizione, attento Strakosha.

15' - Cambio Fiorentina: fuori Thereau, dentro Babacar.

14' - Giro palla della Fiorentina, Lazio che contiene.

10' - BENASSI! Altra conclusione, altra soluzione bassa e con poco ritmo. Facile Strakosha.

9' - PAROLO! Lulic premia il suo inserimento forte, ma il centrocampista perde un tempo di gioco e non riesce ad impattare bene.

7' - CHIESA! Azione da playstation della Fiorentina, con Thereau che imbuca per Chiesa, bravo a controllare e tirare in un nano-secondo; Strakosha para in due tempi.

6' - BENASSI! Conclusione bassa molto velenosa dell'ex Torino, Strakosha lascia sfilare.

4' - Luis Alberto sposta la palla Laurini, che lo atterra e viene sanzionato con l'ammonizione.

1' - Inizia il secondo tempo.

Primo tempo scoppiettante all'Olimpico, con le due compagini che affrontano la gara a viso aperto. Punge la Fiorentina con Thereau e Chiesa, Lazio illuminata da Milinkovic e Luis Alberto. E' proprio quest'ultimo a telecomandare la punizione sulla testa di De Vrij, che impatta e buca Sportiello. Lazio in vantaggio.

46' - Termina il primo tempo.

46' - Milinkovic orizzontale da Luis Alberto; l'iberico scucchiaia per l'inserimento di Lulic che non riesce a calciare. Era fuorigioco, ma ancora Luis Alberto pericoloso.

45' - Laurini sfonda sulla destra, cross lunghissimo a cercare Chiesa sul lato opposto. Aggancio impossibile, occasione che sfuma.

43' - Molto possesso palla in questo frangente di gara.

40' - LUIS ALBERTO! Va in anticipo sulla trequarti, controlla e calcia; palla che sfila fuori non di molto.

38' - SIMEONE! Benassi va nello spazio premiando il movimento di Chiesa, cross del 25 a cercare Simeone; destro alto.

37' - Luis Alberto lavora al limite, tocca vicino per Milinkovic che mastica la sua conclusione.

35' - Benassi si allarga sulla destra, servizio centrale per il destro di prima intenzione firmato Veretout. Respinge la difesa.

34' - Passaggio rischioso di Sportiello, bravo Laurini a proteggere palla e subire fallo.

31' - Allungo incredibile di Marusic, che ara la fascia superando ogni giocatore che gli si para davanti. Cross dal fondo respinto.

30' - VERETOUT! Controlla ai 30 metri, e lascia andare la gamba. Tracciante da dimenticare.

26' - PAROLO! Conclusione del centrocampista inibita da Sportiello.

25' - DE VRIIIIIIIIJ! VANTAGGIO LAZIOOOO! Punizione profonda di Luis Alberto, De Vrij anticipa tutti sul primo palo e beffa Sportiello.

24' - Luis Alberto anticipa Badelj, che lo stende. Punizione.

21' - LUIS ALBERTO! Piattone piazzato all'angolo lontano, la palla rimbalza davanti a Sportiello che tocca in affanno in angolo.

20' - Imbucata antologica di Veretout per lo scatto fulmineo di Chiesa, che brucia tutti. Strakosha intuisce, ed anticipa quest'ultimo in uscita.

19' - LUIS ALBERTO! Prova a sorprendere Sportiello direttamente da corner, attento il N°1 viola.

17' - Giro palla ragionato della Lazio, pressing alto della Fiorentina che toglie respiro agli attori d'Inzaghi.

14' - THEREAU! Strappo tambureggiante di Chiesa, palla per Simeone che trova Thereau: rasoiata troppo centrale, Strakosha facile.

12' - LUIS ALBERTO! Punizione a scavalcare la difesa che termina alta sulla traversa.

11' - Rinvia male Sportiello, Luis Alberto recupera e serve Immobile: dribbling su Astori che costa il giallo al centrale gigliato.

10' - Simeone sguscia via sulla mancina, tocco orizzontale per l'inserimento di Benassi che si fa beffe di mezza difesa grazie ad un intelligente controllo a seguire; destro secco dal limite, respinto.

9' - THEREAU! Va in percussione, converge al centro e tenta la rasoiata; palla che sfila alla destra di Strakosha.

8' - Duro scontro tra Leiva e Thereau, con quest'ultimo che ha la peggio.

5' - Spunto interessante firmato Chiesa sulla destra, appoggio su Thereau che mette in mezzo trovando solo maglie biancocelesti. Veretout raccoglie al limite, ma si vede respinto il fendente basso.

3' - Magia di Milinkovic-Savic, che nasconde palla a tre avversari prima di effettuare il cross con l'esterno piede. Pulisce l'area Astori.

1' - Partiti!

Saluti, contesa, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, sciarpata dei tifosi laziali.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca all'Olimpico, impianto da 73.000 posti situato a Roma.

Pioli opta per il 4-3-3. Tra i pali Sportiello, difesa composta - destra verso sinistra - da Laurini, Pezzella, Astori e Biraghi. Badelj vertice basso, Veretout e Benassi ai suoi lati. Davanti, tridente formato da Thereau, Babacar e Chiesa.

La Fiorentina cresce con voglia, scoprendo giornata dopo giornata sfumature importanti del proprio carattere. L'Europa è ancora lontana - Sampdoria a +9 - ma con un risultato positivo quest'oggi - non propriamente facile a Roma contro la Lazio - è possibile recuperare qualcosa. I gigliati veleggiano a metà classifica - 17 punti - e l'obiettivo primo è crearsi un'identità forte anche per gli anni successivi. Contro la Lazio esame tosto, ma la Fiorentina non parte battuta.

Le parole di Pioli.

Inzaghi opta per un 3-5-1-1. In porta Strakosha, trittico difensivo formato da Bastos, De Vrij e Radu. Leiva in cabina di regia, Milinkovic-Savic e Parolo a sua protezione; Lukaku e Marusic sulle corsie esterne. Davanti, Luis Alberto dietro Immobile

Spurgare la delusione del derby è il punto primo per ripartire a pedalare in campionato. Ovviamente, la delusione va oltre i 3 punti, ma la Lazio di Simone Inzaghi è in corsa su più fronti, compresa l'Europa League. Nell'1-1 contro il Vitesse - a qualificazione acquisita - si sono viste le seconde linee ed un Basta sempre più in forma è lontano dagli acciacchi. Questo pomeriggio, importante vincere contro una compagine sempre ostica come la Fiorentina; ripartire subito per confermare l'imponente forza della rosa.

Inzaghi in conferenza stampa.

Sono 136 i precedenti totali tra le due compagini. La Lazio comanda con 50 vittorie, la Fiorentina ne annovera 46 , mentre sono 40 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Maggio dell'anno in corso; pirotecnico 3-2 al Franchi. Dopo un primo tempo a reti bianchi, nel 2° si scatenano le squadre: Keita apre le marcature, Babacar impatta prima dell'uno-due firmato Kalinic ed autogol di Lombardi. Murgia accorcia le distanze, ma non basta.

Arbitra Davide Massa coadiuvato da Schenone e Tasso, quarto uomo Ghersini. V.A.R. (video assistant referee) Fabbri, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Longo.