Serie A - Babacar risponde a De Vrij: 1-1 tra Lazio e Fiorentina

Nel primo posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A, Lazio e Fiorentina pareggiano 1-1. Tanti rimpianti per la squadra di Inzaghi che, dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con De Vrij, si fa raggiungere all'ultimo minuto dal rigore di Babacar che consegna il punto alla viola. Pareggio meritato per quanto visto, con la Lazio non brillantissima mentre la squadra di Pioli viene premiata per carattere e voglia di fare risultato. Con questo pareggio la compagine di Inzaghi sale a quota 29 mentre la Fiorentina a 18.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 3-5-1-1 per la Lazio con Luis Alberto a supporto di Immobile mentre la Fiorentina risponde col 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Chiesa, Simeone e Thereau.

Ritmi alti in avvio di partita. La Fiorentina si rende pericolosa dopo otto minuti con Thereau che calcia col destro dal limite, palla fuori di poco ma Strakosha era sulla traiettoria. Poco più tardi ancora ospiti pericolosi con Simeone che appoggia per l'accorrente Thereau che calcia col mancino dal limite ma Strakosha blocca. Al 18' terzo squillo della squadra di Pioli. Biraghi mette al centro per Simeone che gira di testa ma Strakosha c'è. Due minuti più tardi arriva la prima occasione per la Lazio con Luis Alberto che calcia col destro a giro dal limite, Sportiello devia in calcio d'angolo con qualche difficoltà.

E' solo il preludio al gol del vantaggio che arriva al 25' con De Vrij che, sugli sviluppi di una punizione di Luis Alberto, impatta di testa e batte Sportiello. Un minuto dopo padroni di casa vicini al raddoppio. Luis Alberto scodella per Parolo il quale devia di testa ma Sportiello blocca. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano ma al 40' la Lazio torna a farsi vedere con Luis Alberto che ci prova col destro da fuori ma la sfera si perde di poco sul fondo.

Nel secondo tempo parte bene la Fiorentina che al 51' si fa vedere con un diagonale di Benassi. Sessanta secondi dopo ospiti vicini al pareggio con Thereau che corre verso la porta e serve Chiesa il quale calcia dall'interno dell'area ma Strakosha si oppone. La sfida si mantiene su buoni ritmi anche nella ripresa ma gli allenatori decidono di optare per qualche accorgimento con Pioli che inserisce Victor Hugo e Babacar per Laurini e Thereau mentre Inzaghi mette Lukaku per Lulic. Al 70' lampo della Lazio con Immobile che rientra sul destro e calcia dal limite, Sportiello si distende e devia in corner.

Dall'altra parte risponde la Fiorentina con un destro dal limite di Simeone, Strakosha blocca. Poco più tardi ancora Viola pericolosa con Babacar che, imbeccato da Benassi, calcia col destro a giro ma Strakosha non si fa sorprendere. All'86' Lazio ad un passo dal raddoppio con Lukaku che mette al centro per Parolo che colpisce di testa a botta sicura ma Sportiello fa il miracolo e salva i suoi. Sulla respinta arriva Luis Alberto che va col destro, palla di poco a lato dopo una deviazione. Nel finale succede di tutto perché al 92' la Fiorentina va ad un passo dal pareggio con Pezzella che in acrobazia tenta il gol della vita ma Strakosha con un miracolo devia in angolo. Nella stessa azione, però, il VAR vede una trattenuta di Caicedo sul difensore ospite. Massa assegna il penalty che Babacar non sbaglia, 1-1 e fischio finale. All'Olimpico Lazio-Fiorentina termina 1-1.