Lazio, Inzaghi in conferenza: "Dobbiamo tornare a vincere e ad essere quelli di un mese fa"

Simone Inzaghi ha da poco concluso la conferenza stampa in vista del match di domani contro la Sampdoria. Andiamo a sentire le sue parole!

Domani la Lazio sarà impegnata contro i blucerchiati di Giampaolo: "Se avessimo giocato e vinto contro l’Udinese saremmo a 32 punti ma quella volta la pioggia non ci ha consentito di giocare. Domani gara difficile su un campo inviolato ma abbiamo lavorato bene questa settimana. L’augurio è quello di vincere, non eravamo abituati quest’anno e vogliamo tornare alla vittoria. Grazie ai ragazzi stiamo tenendo il passo delle grandi. Non siamo da meno di nessuno, non dimentichiamo che dobbiamo recuperare una gara. Dobbiamo pensare partita dopo partita guardando sempre avanti cercando di vincere. o visto la squadra che si è preparata bene per domani consapevoli che giocheremo contro una buona squadra, con un grande pubblico e un grande allenatore, Giampaolo che stimo tanto".

Ma c'è ancora rammarico per la partita di domenica scorsa contro la Fiorentina: "C’è ancora grandissimo rammarico perché avremmo meritato di vincere - ha dichiarato Inzaghi - A parere mio abbiamo fatto una buona gara concedendo alla Fiorentina qualche tiro da fuori e nulla di più. La var nelle ultime due partite ci ha danneggiati ma non deve essere una scusa. Facendo il secondo gol alla Fiorentina non sarebbe successo questo. Contro la Fiorentina abbiamo fatto una buona gara contro un avversario organizzato e forte ma avremmo dovuto fare di più. Gli allenamenti di questi giorni sono stati improntati per fare una gara di grande intensità domani”

La Lazio ed il Var, non un buon rapporto..: "Bisogna abituarci tutti quanti. E’ un qualcosa che ha cambiato il calcio perché quando uno segna deve aspettare prima di esultare. Quando io giocavo bastava guardare il guardalinee. Bisogna cercare di avere più uniformità di giudizio perché noi abbiamo i migliori arbitri in circolazione ma in questo momento anche loro sono influenzati. Mi spiace che si diceva sarebbe stato utilizzato ogni 6-7 partite invece si sta utilizzando spesso. Preoccupato? Come già detto siamo stati penalizzati nelle ultime due partite ma potevamo fare di più. Con la Fiorentina abbiamo fatto una buona gara ma evidentemente non basta contro certe squadra organizzate.

