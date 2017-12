Serie A - La Lazio ribalta la Sampdoria nel finale: 1-2 al Ferraris

Nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A la Lazio batte 1-2 la Sampdoria e torna al successo dopo due giornate.

Vittoria in rimonta per la squadra di Inzaghi in una partita bellissima in cui i gol arrivano tutti nella ripresa con Zapata che porta avanti la squadra di Giampaolo ma, negli ultimi dieci minuti, la Lazio ribalta tutto con le reti di Milinkovic-Savic e Caicedo. Con questo successo la squadra capitolina resta al quindo posto in classifica ma sale a quota 32 mentre la Sampdoria perde la sua prima partita in casa restando al sesto posto con 26 punti.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 classico per la Sampdoria con Ramirez a supporto della coppia d'attacco composta da Zapata e Quagliarella mentre la Lazio risponde col suo 3-5-1-1 con Luis Alberto a supporto di Immobile.

Parte bene la Sampdoria che al 9' si rende pericolosa con un mancino a giro di Barreto, palla larga ma non di molto. La reazione della Lazio arriva al 15' con Lulic che mette al centro per Parolo il quale stacca di testa ottima posizione ma spedisce fuori di poco il pallone. Poco dopo è il turno di Immobile che calcia col destro a giro dal limite, sfera a lato di nulla. Non c'è un attimo di respiro perché al 19' è il turno della squadra di casa con Ramirez che entra in area e calcia col mancino ma Strakosha risponde con i pugni. Poco più tardi ancora pericolosa la squadra di Giampaolo sempre con Ramirez che prova col mancino a giro dai 25 metri ma la sfera termina alta di pochissimo.

La partita è bellissima con continui cambi di fronte, al 31'Sampdoria nuovamente vicina al gol con Praet che offre un cioccolatino a Zapata il quale calcia col destro ma Strakosha respinge con i piedi. Dall'altra parte è la Lazio ad andare a un passo dal vantaggio con un missile di Immobile che impegna Viviano, sulla respinta c'è Luis Alberto che calcia col destro a botta sicura ma Bereszynski salva sulla linea. Al 41' altro spunto degli ospiti con Marusic che, sugli sviluppi di un cross di Radu, salta in terzo tempo ma spedisce la sfera a lato di poco.

La ripresa si apre con un'occasione monumentale per la Lazio con Parolo che, servito da Marusic, calcia col destro in diagonale colpendo in pieno il palo. Dal possibile 0-1 all'1-0 perché al 56' la Sampdoria passa in vantaggio con Torreria che lancia Quagliarella il quale fa da sponda per Zapata che, da due passi, non può proprio sbagliare. La rete carica la squadra di Giampaolo che poco dopo sfiora il raddoppio con un tiro-cross di Quagliarella ma Radu salva sulla linea. Inzaghi prova a dare la scossa alla sua squadra gettando nella mischia, Lukaku, Patric e Caicedo per Lulic, Bastos e Lucas Leiva mentre Giampaolo inserisce Kownacki e Alvarez per Quagliarella e Ramirez.

All'80' la Lazio trova il pareggio con Milinkovic-Savic che, sugli sviluppi di una punizione di Luis Alberto, si ritrova il pallone sui piedi e col destro da pochi passi non sbaglia, 1-1. Nel finale forcing degli uomini capitolini e al 91' la squadra di Inzaghi passa con Milinkovic che sfonda per vie centrali e serve Immobile ma Viviano lo anticipa. La sfera resta li e Caicedo, a porta vuota, non può sbagliare per l'1-2 con cui si chiude la sfida. La Lazio torna alla vittoria mentre la Sampdoria perde la prima partita in casa della stagione.