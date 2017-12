Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio - Torino

Primo dei due posticipi della sedicesima giornata di Serie A pronto ad iniziare all'Olimpico di Roma dove la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Torino di Sinisa Mihajlovic. Un successo per rilanciarsi in classifica, accorciare sulle prime quattro della classe ed ottenere sempre più entusiasmo nella cavalcata ad un posizionamento in Champions League per la squadra capitolina, mentre i granata dopo quattro pareggi di fila vogliono interrompere la striscia di pari pur mantenendola positiva con una vittoria. Quando manca un'ora all'inizio della gara, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Solito undici per Inzaghi, che non cambia nulla rispetto alle ultime sette uscite. Spazio a Luis Alberto alle spalle di Immobile, che va a caccia del gol perduto da due gare. Milinkovic-Savic e Parolo ai lati di Lucas Leiva.

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, S. Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All: Inzaghi.

#LazioTorino si avvicina, nello spogliatoio biancoceleste è già tutto pronto per l’arrivo dei pic.twitter.com/O2UT8Eo9PJ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 11 dicembre 2017

Sorprende tutti Mihajlovic, schierando Berenguer di punta al posto di Ljajic, mentre in mediana c'è Valdifiori al posto di Acquah, Burdisso centrale in luogo di Lyanco, Molinaro a sinistra.

Torino (4-3-3) - Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Baselli; Berenguer, Belotti, Iago Falque. All: Mihajlovic.