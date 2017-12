Lazio - Gli occhi del Barcellona su Luis Alberto (Fonte foto: Twitter Lazio)

Lo chiamano "Il Mago" e, vedendo ciò fa che in campo col pallone, non c'è poi da stupirsi. Luis Alberto ha incantato e sta incantando tutti in questa prima parte di stagione passando, in un anno, da oggetto misterioso a pedina imprescindibile per la Lazio di Inzaghi. L’anno scorso solo 9 presenze nel nostro campionato, con 1 gol e 2 assist. In questa stagione, invece, ha già collezionato 21 presenze, tra campionato, Europa League e Coppa Italia, mettendo a referto 5 gol e 8 assist. Ieri sera è arrivata l'ultima perla nella sfida delle mille polemiche contro il Torino. Le sue prestazioni hanno catturato l'attenzione di molti club: in pole il Barcellona visto che ieri, nella tribuna dello Stadio Olimpico, erano presenti il segretario tecnico del club catalano Robert Fernandez e un suo collaboratore per seguire da vicino il centrocampista classe 1992 convocato nella nazionale spagnola qualche settimana fa.

La notizia è stata riportata dal Mundo Deportivo. L'interesse del Barcellona non è nuovo e il giocatore viene seguito da tre mesi a a questa parte. Non è finita qui perché, sempre secondo il quotidiano spagnolo, un contatto con l'entourage del giocatore ci sarebbe già stato. Luis Alberto, che ha vestito la casacca del Barcellona B nel 2012-2013, ha un contratto con la Lazio fino al 2021 ma nella prossima sessione estiva il richiamo del club catalano potrebbe essere difficile da rifiutare per il giocatore. Il possibile arrivo del numero 18 della Lazio potrebbe essere strettamente collegato all'eventuale partenza di alcuni centrocampisti che fanno attualmente parte dell'organico come ad esempio Andrè Gomes e Arda Turan. Luis Alberto ma non solo, nel taccuino dei dirigenti del Barcellona spiccano altri nomi tra i quali Coutinho, Goretzka e Arthur del Gremio.