Serie A, nel lunch match di giornata la Lazio ospita il Crotone

Quest'oggi ci aspetta un'antivigilia di grande calcio, con Juventus e Roma in campo alle 20.45 nel big match di Serie A. Nel lunch match di giornata, invece, la Lazio ospita il Crotone.

Due squadre entrambe alla ricerca dei tre punti. I biancocelesti

puntano la vittoria dopo troppi passi falsi causati, a volte, da alcune decisioni arbitrali. La Lazio non vuole perdere il treno Champions League ed oggi punta al successo.

Inzaghi conferma il 3-4-2-1, ma quest'oggi con tre novità: riposo per Radu, Lulic e Leiva (diffidato ndr); al loro posto dal primo minuto Patric, Lukaku e Murgia. Immobile torna titolare dopo aver scontato il turno di squalifica.

Il Crotone sta seguendo una linea per centrare la salvezza e il successo contro il Chievo Verona di domenica scorsa, in questo senso, risulta fondamentale.

Il neo allenatore dei calabresi vuole confermare in toto l'undici vincente contro i clivensi, quindi spazio a Trotta e Stoian nei pressi di Budimir.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simone Inzaghi: "La priorità è tornare a vincere. E’ troppo che non lo si fa in casa ed in in campionato. Dobbiamo fare una partita determinata, il Crotone verrà qui a giocarsela. Quando si hanno tre partite in sette giorni, qualcosa bisogna cambiare per forza. Siamo pronti".

Walter Zenga: "La mia mentalità è giocare ogni gara senza sentirsi inferiori a nessuno. Per me non ci sono big. Io non divido le squadre in big e meno big. Si parte sempre dallo 0-0, si gioca 11 contro 11 per 90 minuti: è il nostro atteggiamento a fare in modo che le cose vadano in un modo invece che in un altro".

I CONVOCATI

Lazio

Crotone

1 Cordaz

3 Festa

5 Stoian

6 Rohden

7 Ceccherini

8 Aristoteles

10 Barberis

11 Kragl

14 Suljic

17 Budimir

20 Pavlovic

24 Tonev

29 Trotta

31 Sampirisi

37 Faraoni

38 Mandragora

44 Cabrera

78 Viscovo

87 Martella

89 Crociata

93 Ajeti

99 Simy

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Patric, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Murgia, Lukaku; Milinkovic, Luis Alberto; Immobile. A disp.: (Vargic, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Wallace, Lucas Leiva, Lulic, Bruno Jordao, Felipe Anderson, Nani, Caicedo, Palombi). All.: Inzaghi.

Indisponibili: Di Gennaro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lucas Leiva

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Budimir, Stoian. A disp.: Festa, Viscovo, Cabrera, Faraoni, Simic, Pavlovic, Romero, Kragl, Suljic, Crociata, Tonev, Simy. Allenatore: Carbone (Zenga squalificato)

Indisponibili: Izco, Nalini, Simić, Tumminello.Squalificati: nessuno. Diffidati: Ajeti.

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo), assistenti: (Vuoto-Paganessi) ; IV° uomo: Abbattista; VAR: Banti; AVAR: Illuzzi.

I PRECEDENTI, LE CURIOSITA' E LE STATISTICHE

La Lazio trova il successo solo in una delle ultime cinque partite di campionato (2N, 2P), dopo che in precedenza aveva ottenuto sei successi di fila.

Due le partite, una vittoria per parte, entrambe ottenute dalla squadra di casa.

Il Crotone, invece, dopo 10 gare consecutive di campionato con almeno un gol al passivo, è riuscito a mantenere la propria porta inviolata nell’ultimo turno contro il Chievo (vittoria 1-0).

