Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali: quattro cambi nella Lazio, classico 11 per il Crotone

twitter Lazio

Sono uscite le formazioni ufficiali di Lazio-Crotone, match valevole per la 17^ giornata di campionato che si gioca oggi alle 12:30.

Inzaghi attua un mini turnover per la sua Lazio attesa due importanti impegni settimana prossima con la Fiorentina in Coppa Italia e con l'Inter in campionato. In difesa davanti a Strakosha giocano Patric, De Vrij e Wallace. A centrocampo spazio a Marusic e Lukaku sulle fasce con Parolo e Murgia centrali. In attacco classico tridente con Luis Alberto e Milinkovic-Savic alle spalle di Immobile che torna dopo la giornata di squalifica.

Nel Crotone invece Zenga si affida all'undici che ha ottenuto il successo domenica scorsa contro il Chievo. Quindi giocano Cordaz in porta, Sampirisi, Ajeti, Ceccherini e Martella in difesa, Rohden, Mandragora e Barberis a centrocampo e Trotta (che vince il ballottaggio con Tonev), Budimir e Stoian in attacco.

Formazioni ufficiali

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Patric, De Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Murgia, Lukaku; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis; Trotta, Budimir, Stoian. All. Zenga