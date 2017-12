Immobile si sblocca e riattiva la Lazio. E ora c'è anche un Felipe Anderson in più

twitter.com

La Lazio di Simone Inzaghi aveva già mostrato segnali importanti rimontando e pareggiando su un campo difficile e contro un avversario in forma come l'Atalanta di Gasperini. Il Crotone in questo momento è una squadra infierire ai biancocelesti che hanno mostrato sul campo tutta la loro maggiore qualità rispetto alla squadra di Zenga. 4 gol e diverse note positive per Simone Inzaghi.

A partire dal ritorno in campo, condito da un gol e da un asssit, di Ciro Immobile. Assente a Bergamo perché squalificato dopo il rosso rimediato contro il Torino per l'episodio in area di rigore con Burdisso, l'attaccante della Nazionale è tornato a incidere e determinare da subito. Caicedo contro la squadra di Gasperini non aveva demeritato, ma Immobile per questa Lazio e tutta un'altra cosa. Per i suoi movimenti e per la sua capacità dentro l'area di rigore di essere quasi una sentenza inappellabile. Se poi ai gol dovesse iniziare ad aggiungere con continuità anche gli assist per i compagni, allora Inzaghi si ritroverebbe per le mani un centravanti davvero completo.

Alle sue spalle contro il Crotone si sono mossi Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ma nel corso della sfida è entrato in campo anche Felipe Anderson che ha anche trovato il gol che ha fatto calare del tutto il sipario sulla sfida. Il brasiliano ha di fatto saltato tutti i primi mesi della stagione per una sorta di fastidiosa pubalgia. Inzaghi sulla sua strada ha trovato un Luis Alberto in formato spaziale, ma sul lungo periodo avere l'opportunità di avere a disposizione al 100% un giocatore come il brasiliano è una necessità fondamentale per questa Lazio. Soprattutto per essere competitivi fino alla fine su tre fronti, campionato, Europa League e Coppa Italia. A proposito di Coppa Italia, la Lazio torna in campo nel giorno di Santo Stefano per affrontare la Fiorentina di Pioli. Dovrebbero tornare dal primo minuto Lulic, Leiva e Radu, inizialmente in panchina contro il Crotone.