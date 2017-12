Lazio, Natale a Formello: arriva la Fiorentina

Foto S.s.Lazio Twitter

Natale in campo, a Formello, per la Lazio di Simone Inzaghi che prepara la sfida alla Fiorentina valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Lazio che torna in campo a tre giorni dalla gara di campionato contro il Crotone e lo farà nell'insolita cornice del giorno di Santo Stefano, all'Olimpico, davanti ai suoi tifosi. Reduce dal successo maturato nella ripresa contro il Crotone, la truppa biancoceleste prova a chiudere al meglio l'annata 2017, una stagione ricca di successi e soddisfazioni oltre che di crescita esponenziale.

Dopo la gara di sabato contro i calabresi la squadra ha effettuato nella giornata di ieri una seduta di scarico, prima di tornare al lavoro in vista della sfida di domani. Qualche novità di formazione per il tecnico piacentino, il quale si affiderà nuovamente a gran parte dei titolarissimi: tornano dal primo minuto Radu in difesa, accanto a De Vrij e ad uno tra Bastos e Wallace, con il primo leggermente favorito; Lulic rileva Lukaku sull'out mancino, mentre Lucas Leiva torna in cabina di regia in luogo di Murgia. Un altro dubbio di formazione riguarda la scelta dell'esterno destro, con Marusic che potrebbe lasciare posto a Basta. Parolo e Milinkovic-Savic le due mezzali inamovibili.

Infine l'attacco. Non sembrano avere chance di partire dal primo minuto sia Caicedo - bomber di coppa - che Nani, mentre il ballottaggio è alle spalle di Immobile, dove Luis Alberto, uscito malconcio dalla sfida contro il Crotone, potrebbe lasciare la maglia da titolare al rientrante Felipe Anderson. Il brasiliano, a segno sabato a pranzo, è pronto a tornare titolare dopo mesi di assenza e a trascinare la Lazio così come l'aveva fatto nella passata stagione fino all'atto finale perso contro la Juventus. Unico indisponibile Di Gennaro, il quale ha quasi recuperato del tutto dall'infortunio muscolare e potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di San Siro.