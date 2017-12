Lazio, Inzaghi verso la Coppa Italia: "Gara difficile, ma dobbiamo centrare la semifinale" | Twitter Lazio

Le feste stanno terminando ed il calcio è pronto a tornare in campo. Stasera, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il primo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018 tra Lazio e Fiorentina. Un ritorno al passato per Stefano Pioli, allenatore dei biancocelesti dal 2014 al 2016 ed ora sulla panchina della viola, un appuntamento da non fallire per Simone Inzaghi, che vede nella coppa il primo obiettivo stagionale.

Il tecnico piacentino ha parlato nella serata di ieri in conferenza stampa, chiarendo a tutti l'importanza della partita contro i toscani: "Sarà una partita difficile per noi. La Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene. Dovremo disputare una gara tosta. È importante farlo se vogliamo centrare la semifinale". Attenzione, però, perché distrarsi è facile, soprattutto se domenica vi attende uno dei big match più importanti della stagione. Dopo la sfida di coppa, infatti, la Lazio dovrà affrontare l'Inter a San Siro, un incontro da vincere per rientrare definitivamente nella corsa alla Champions League, potendo sfruttare anche una partita da recuperare. Inzaghi, però, non ci sta e pensa solo alla Fiorentina: "Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina. Metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato".

Miglior squadra che in questo momento comprende anche Felipe Anderson, finalmente tornato ad essere disponibile e anche al gol, sia in Coppa Italia, contro il Cittadella, sia in Serie A, contro il Crotone: "Il suo rientro ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti. Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po' di più. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza".