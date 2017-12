Lazio-Fiorentina in diretta, LIVE Tim Cup 2017/18 (21.00)

Sono state diramante le formazioni ufficiali.

Appassionati lettori di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Lazio-Fiorentina, match valido per i quarti di TIM Cup. Reduci da momenti leggermente diversi ma comunque nelle posizioni nobili della classifica, le due formazioni non hanno mai sottovalutato la competizione calcistica nazionale, mettendo nel mirino il trofeo per rimpinguare la propria bacheca. Leggermente in flessione nelle ultime sfide, ma sempre quinta, la Lazio troverà una Fiorentina che da sei turni non conosce sconfitta, a cui si aggiunge la vittoria contro la Sampdoria in Coppa Italia.

Intervistato durante la conferenza stampa pre-gara, il tecnico bianconceleste non ha sottovalutato l'avversario gigliato, sottolineando la difficoltà della sfida: "Sarà una partita difficile per noi. La Fiorentina è un'ottima squadra, allenata altrettanto bene. Dovremo disputare una gara tosta. È importante farlo se vogliamo centrare la semifinale" ha detto il tecnico, che allontana momentaneamente la sfida di campionato contro l'Inter pensando solo alla Coppa Italia: "Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina. Metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato".

Importante anche il passaggio su Felipe Anderson, tornato al goal dopo il lunghissimo infortunio: "Il suo rientro ci dà la possibilità di rotazioni più ampie, come il rientro di Wallace: per noi sono due giocatori importanti e purtroppo, nel girone d'andata, non ce li abbiamo mai avuti. Adesso, grazie al loro rientro, le nostre rotazioni si allungano un po' di più. Per un allenatore è sempre un piacere avere problemi di abbondanza".

Ugualmente cauto, poi, Stefano Pioli: "Dovremo giocare un calcio intenso a livello fisico - ha detto in conferenza stampa - contro una squadra molto forte tecnicamente e fisicamente come la Lazio che, contro il Crotone, ha fatto riposare alcuni titolari. La Lazio gioca con tanti giocatori offensivi, è una squadra completa: ha presenza sul campo, spessore, qualità e fisicità. Ci sarà da fare una prestazione importante, ma noi ci arriviamo bene". A fargli eco, Cyril Thereau: "La Coppa Italia può darci la soddisfazione di squadra per il lavoro che stiamo facendo, magari regalandoci una finale contro la Juve, penso che la gente sarebbe contenta. Con la Lazio non sarà semplice, ma andiamo lì per vincere. Io darò il massimo nel 2018, mi sono posto degli obiettivi che spero di raggiungere, come fare gol importanti e belle partite. Prometto di segnare contro la Juve nel 2018 con la maglia della Fiorentina" conclude l'ex Chievo ed Udinese, lanciando una sfida ai bianconeri.

Data l'importanza della sfida, i due allenatori dovrebbero schierare la miglior formazione possibile, senza pensare alle prossime sfide di campionato. Con un Ciro Immobile probabilmente out, l'attacco laziale dovrebbe essere formato da Caicedo e Felipe Anderson. Davanti a Strakosha, difesa a tre composta da Bastos, de Vrij e Wallace, affiancati dagli esterni Basta e Lulic in fase di ripiegamento difensivo. Ai lati di Lucas Leiva, invece, Parolo e Sergej Milinkovic-Savic.

Un analogo 3-5-2, invece, per gli ospiti, con Thereau e Babacar in attacco. Dragowski in porta, protetto dal terzetto difensivo Pezzella-Astori-Vitor Hugo. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Badelj, con Benassi e Veretout a sostegno in qualità di mezz'ali. Sulle fasce, infine, nessuna sorpresa per Chiesa e Biraghi.