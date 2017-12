Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Lazio - Fiorentina

https://twitter.com/OfficialSSLazio

Questa sera andrà in scena il primo quarto di finale della Coppa Italia 2017/2018, ovvero quello tra Lazio e Fiorentina. In campionato, i biancocelesti hanno dieci punti in più rispetto ai viola e stanno lottando per un posto in Champions League. La squadra di Pioli, dopo un avvio di stagione non brillante, ha ripreso la marcia e da 7 partite è imbattuta tra campionato e coppa, con l'ultima sconfitta che risale al 5 novembre. Partita secca: chi la spunterà all'Olimpico andrà poi a giocare la semifinale contro la vincente di Milan-Inter.

FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, De Vrij, Leiva, Basta, Anderson, Bastos, Parolo, Lulic Caicedo, Milinkovic-Savic, Radu. All.: S. Inzaghi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Gaspar, Milenkovic, Hugo, Astori, Chiesa, Veretout, Sanchez, Benassi, Saponara, Babacar. All.: Pioli.

Arbitro: Damato di Barletta.