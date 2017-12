Coppa Italia, la Lazio batte la Fiorentina per 1-0: le parole dei protagonisti

https://twitter.com/OfficialSSLazio

La Lazio ha battuto per 1-0 la Fiorentina ed ha conquistato così l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Ci ha pensato Lulic a sbloccare il match al sesto minuto. I biancocelesti in semifinale affronteranno la vincente di Milan-Inter.

Soddisfatto Simone Inzaghi il quale ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, con l’unico rammarico di non aver raddoppiato. Nella ripresa abbiamo accusato un po’ di stanchezza, ma la Fiorentina ha fatto solo un tiro con Chiesa. La semifinale è un grande obiettivo, la volevamo a tutti i costi. Ci aspettano due mesi intensi. Abbiamo sofferto da grande squadra perchè la Fiorentina è una squadra in crescita. Immobile? Stanotte aveva la febbre, veniva da due giorni che non si era allenato. Caicedo? Ha sentito un dolore dietro la coscia. Era in condizione, poteva aiutarci. E’ questo l’unico neo della serata. Felipe Anderson? Ha fatto quello che gli avevo chiesto. La sua condizione fisica è da migliorare, ma sono soddisfatto. Rinnovo de Vrij?Spero possa restare perchè è un gran giocatore e fa piacere allenarlo. Caceres? E’ un ottimo difensore. Avremo tempo però per parlare di calciomercato. Se ne occuperà la società sia per le mosse in entrata che per quelle in uscita. Spal? Non fummo brillanti all’andata, ma prima pensiamo all’Inter. Vogliamo correre in campionato senza mollare e combattendo su tutti i fronti".

Anche Parolo è intervenuto nel post partita: "E’ una competizione a cui teniamo ed e un’altra smefinale per questo gruppo – esordisce Parolo -. Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo, poi abbiamo sofferto nel secondo. Le vittorie aiutano a crescere e ad andare avanti. Cerchermo di raggiungere un’altra finale. L’Inter? E’ un match importante per continuare a rincorrere i nostri obiettivi".