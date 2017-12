Inzaghi perde Caicedo. Tre settimane di stop

twitter.com

La Lazio di Simone Inzaghi testerà il reale stato di salute dell'Inter nel prossimo turno di campionato, in una delle sfide più interessanti dell'intera giornata. Entrambe le squadre puntano al quarto posto e in questo senso chi dovesse strappare punti all'altra potrebbe beneficiarne nel medio-lungo periodo. Da Formello, però, arriva una brutta notizia per Simone Inzaghi che perde per alcune settimane Felipe Caicedo, fino a questo momento ottimo vice di Ciro Immobile. L'attaccante ecuadoriano tornerà a disposizione del tecnico solamente dopo la pausa del campionato e l'obiettivo potrebbe essere quello di provare a recuperarlo per la sfida contro il Chievo di Maran del 21 gennaio.

La notizia viene data a Lazio Style Channel dal dottor Fabio Rodia, medico sociale dei biancocelesti. Non solo Caicedo però, con Rodia che fa anche il punto sul resto degli infortunati: "Caicedo è stato sottoposto agli esami strumentali: ha accusato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Nei prossimi giorni verrà monitorato: sarà fermo una ventina di giorni. Sarà recuperabile per la ripresa del campionato, dopo la sosta. Abbiamo già dato il via ad un programma personalizzato per rimetterlo in campo. Il giocatore era amareggiato perché ci teneva a giocare contro la Fiorentina; il danno non è particolarmente rilevante e dopo la pausa tornerà a pieno ritmo.

Le cose procedono bene per Di Gennaro, che quest’oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. È quasi pronto per rientrare in organico a pieni ritmi. Palombi ieri ha subito un lieve trauma distorsivo alla caviglia, lo terremo a riposo il tempo strettamente necessario per curarlo e rimetterlo subito in sesto. Per gli altri, l’umore è buono. Felipe Anderson è ormai pienamente recuperato. Considerando i 25/26 giocatori in rosa, le problematiche attuali rientrano nella norma. Dopo le due settimane di sosta, le settimane successive saranno davvero toste, sia per i giocatori sia per noi che dovremo monitorarli".