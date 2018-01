Ufficiali Spal-Lazio: formazioni speculari per i due tecnici

Spal e Lazio, sulla carta, sarebbe una sfida a senso unico, con i ragazzi di Simone Inzaghi pronti a conquistare tre punti senza faticare troppo. L'andamento del girone di andata ha però in parte smentito questa teoria, con gli estensi spesso in difficoltà ma capaci in altrettante occasioni di frenare collettivi ben più attrezzati. Ricordando l'inaspettato pari del girone di andata, i biancocelesti dovranno dunque evitare di sottovalutare la sfida, andando a segnare quasi subito per poi colpire in contropiede.

Schierando i suoi con il solito 3-5-1-1, Inzaghi si affida a Ciro Immobile in avanti, sostenuto dal confermatissimo Luis Alberto. Davanti a Strakosha, difesa a tre composta da Wallace, de Vrij e Radu, con i fluidificanti Basta e Lukaku incaricati di sostenere i centrali in fase di ripiegamento. Nella zona mediana del campo, infine, Lucas Leiva, affiancato da Marco Parolo e Sergej Milinkovic-Savic.

Formazione speculare per la SPAL, con Semplici che schiera Antenucci e Paloschi in attacco. Gomis in porta, protetto dal terzetto difensivo Felipe-Vicari-Salamon. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Viviani, con Schiatterella e Grassi a sostegno in qualità di mezz'ale. Completano l'undici di casa, Lazzari e Mattiello.