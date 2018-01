Serie A - Immobile disintegra la Spal: la Lazio vince 5-2

Nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A la Lazio vince in casa della Spal per 5-2. Largo successo per la compagine di Inzaghi con Ciro Immobile a prendersi la copertina con un poker che lo proietta in testa alla classifica marcatori, 20 i centri per l'ex attaccante del Pescara. Ad aprire la festa della Lazio Luis Alberto con un gol meraviglioso, mentre per la Spal a poco serve la doppietta di Antenucci. Con questo successo i biancocelesti salgono momentaneamente al quarto posto con 40 punt,i mentre i ferraresi resta nelle zone basse con 15 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Spal con la coppia d'attacco composta da Paloschi e Antenucci, mentre la Lazio risponde col 3-5-1-1 con Luis Alberto a supporto di Immobile.

Parte forte la Lazio che dopo cinque minuti passa in vantaggio con un meraviglioso gol di Luis Alberto che prende palla al limite, entra in area saltando tre uomini e insacca col destro, 0-1. La gioia della Lazio dura pochissimo perché dopo tre minuti Basta atterra Paloschi in area, per Tagliavento è calcio di rigore: dal dischetto Antenucci non sbaglia, 1-1. La partita è molto bella con la squadra di Inzaghi che torna a macinare gioco e al 19' trova il nuovo vantaggio con Immobile: servito alla perfezione da Luis Alberto, batte Gomis in uscita col mancino, 1-2. Passano pochi di minuti e i bianco-celesti servono il tris sempre con Immobile che, imbeccato splendidamente da Milinkovic-Savic, non sbaglia davanti a Gomis, 1-3.

I padroni di casa, però, non ci stanno ad arrendersi subito e al 30' accorciano ancora: Lazzari mette in mezzo, Wallace allontana sui piedi di Antenucci che col destro non fallisce, 2-3. La rete dà fiducia alla squadra di Semplici ed al 33' i biancazzurri vanno ad un passo dal pareggio con Paloschi che calcia da pochi metri ma De Vrij salva in maniera provvidenziale. Centoventi secondi più tardi altra occasione per gli emiliani: Antenucci raccoglie un cross dalla destra e calcia col destro al volo, palla fuori di poco. Al 38' torna a farsi vedere la Lazio con una sberla di Luis Alberto dai 20 metri, ma Gomis c'è e alza in angolo. Tre minuti più tardi, però, arriva il poker della Lazio con Immobile che fa tripletta grazie a un bel colpo di testa sugli sviluppi di un cross di Basta, 2-4 e primo tempo agli archivi.

La ripresa si apre con il pokerissimo della Lazio ancora con Ciro Immobile che, sugli sviluppi di un corner, batte Gomis con un piatto destro dall'interno dell'area, 2-5. Dopo la quinta rete i ritmi si abbassano drasticamente ed Inzaghi opta per il doppio cambio inserendo Luiz Felipe e Felipe Anderson per Radu e Milinkovic-Savic. Al 64' la Spal, però, va ad un passo dal gol: Viviani colpisce il palo direttamente da calcio di punizione. Sul prosieguo dell'azione Felipe calcia da due passi, ma Strakosha salva sulla linea. Al 74' chance per la Lazio con Luis Alberto che imbecca Lukaku il quale si presenta davanti a Gomis, ma gli calcia addosso col mancino. I ritmi sono, ovviamente, più bassi rispetto alla prima frazione ma i padroni di casa provano a ridurre il passivo e al minuto 82 vanno ancora vicini al gol con Paloschi che gira da pochi metri, sfera a lato di nulla. E' l'ultima emozione del match: al Paolo Mazza Lazio batte Spal 5-2.