Inzaghi tra campo e mercato: "Immobile sempre decisivo. De Vrij è combattuto sul rinnovo"

twitter.com

Difficile pensare a un modo migliore per arrivare alla sosta del campionato. La Lazio mette in mostra un'altra grande prova di forza e vince largamente per 2-5 sul campo della SPAL. Protagonista, ancora una volta, Ciro Immobile. Quattro gol in una volta sola, numeri impressionanti e trono di capocannoniere del campionato a metà stagione. Meglio anche di Icardi. Meglio di tutti. Simone Inzaghi non può che tenersi stretto uno così, come racconta a Sky Sport nel post partita.

"L'eliminazione dal Mondiale era stata un po' accusata da Immobile, è stata una forte delusione, ma il suo apporto non è mai mancato ed è stato decisivo anche senza segnare. Anche oggi, come in tante partite nostre, la gente non si è annoiata. Gol di ottima fattura. Meglio l'assist di Milinkovic-Savic o di Luis Alberto? Penso quello del serbo sul taglio di Immobile in occasione del terzo gol. Ho la possibilità di scegliere, manca solo Caicedo che tornerà col Chievo. Di volta in volta deciderò. Lui Alberto ha fatto un girone d'andata strepitoso e non ho mai pensato di mandarlo in panchina. E' stato l'uomo in più per noi. anzi, l'uomo inaspettato visto l'anno scorso. E alla ripresa comincerà a giocare di più anche Felipe Anderson".

La corsa Champions sembra riguardare al momento Lazio, Roma e Inter: "Rispetto all'Inter avremo sicuramente tante partite. Per noi sarà più complicato, ma avremo anche entusiasmo e possibilità di far ruotare i giocatori. La Roma avrà la Champions, ma noi in più avremo la Coppa Italia: le fatiche si pareggiano". Ultima considerazione su De Vrij e sul rinnovo di contratto del giocatore che tarda ad arrivare. Inzaghi fa il punto della situazione: "Con De Vrij ho un ottimo rapporto che va al di là del calcio. E' un ragazzo intelligente. Sul rinnovo, se ne parla già da prima di Natale. Sta cercando di capire cosa vuole, è molto combattuto. La speranza è che continui a giocare così, più avanti darà una risposta a tutti. Speriamo possa restare con noi, è un grandissimo giocatore".