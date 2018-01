UFFICIALE: Martin Caceres è un nuovo giocatore della Lazio

La Lazio ufficializza l'ingaggio di Martin Caceres dall'Hellas Verona. Come da accordi pre-stagionali, i biancocelesti hanno esercitato l'opzione di ingaggio dagli scaligeri, rinforzando una linea difensiva troppo falcidiata dagli infortuni. Per l'uruguayano, contratto annuale con opzione di rinnovo. Laterale esperto e duttile, l'ex Juventus può giocare sia in una difesa a tre che come centrale in una linea a quattro, potendo tranquillamente occupare anche la posizione di terzino o di fluidificante in una linea a cinque. Un vero e proprio tesoro di esperienza e voglia, che potrebbe essere l'arma in più per Simone Inzaghi.

Ecco il comunicato ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore José Martín Cáceres Silva, proveniente dalla società Hellas Verona F.C.. Cáceres ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo". La Lazio batte il primo colpo di mercato, rinforzandosi in difesa a puntellando un gruppo coeso e deciso a conquistare un posto nell'Europa che conta.