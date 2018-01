Lazio: tante trattative avviate, chiesto Cristoforo alla Fiorentina

Source photo: profilo Twitter SS Lazio

Mentre Simone Inzaghi si gode il ritorno in campo di Felipe Anderson e lo straordinario momento di forma di Luis Alberto e Ciro Immobile, continua alacremente il lavoro del tandem Lotito-Tare, pronti a cercare qualche giocatore che potrebbe puntellare la rosa biancoceleste senza spendere troppo. Il primo nodo da sciogliere è quello inerente al portiere. Escludendo Strakosha, infatti, nessun estremo difensore fornisce sicurezze ad Inzaghi, che vorrebbe un profilo esperto e già rodato. In pole position ci sarebbe Mariano Andujar, che in Italia ha vestito le maglie di Palermo, Catania e Napoli. Prima di avviare la trattativa, c'è però da cedere Vargic.

Nella zona mediana del campo, piace invece Cristoforo, che con la Fiorentina sta trovando davvero pochissimo spazio. Per accaparrarsi il giovane uruguayano, la Lazio potrebbe inserire Cataldi nella trattativa, in uscita dal club biancoceleste e particolarmente cercato dai viola di Stefano Pioli. Vista la delicata situazione inerente al rinnovo di Milan Badelj, che potrebbe lasciare la Fiorentina in estate. Il regolamento prevedrebbe anche una cessione, da parte della Lazio, di un calciatore straniero: il primo a partire potrebbe essere Mauricio, fortemente voluto dall'Hellas Verona di Fabio Pecchia. Tornato da un aserie di brutti infortuni, il brasiliano darebbe agli Scaligeri un difensore centrale come "scotto" per l'ingaggio di Martin Caceres.

In questa sessione di calciomercato, grande importanza avrà Stefan de Vrij, che ancora non sembra aver deciso il suo futuro. Valutato circa quaranta milioni, prezzo giusto considerando l'età e le prestazioni viste in campo, l'olandese è fortemente voluto da Inter e Juventus, pronte ad accaparrarsi uno dei difensori più forti della nostra Serie A. Più avanti i nerazzurri, disperatamente a caccia di un difensore da affiancare a Skriniar e Miranda. Già rodato per la Serie A, l'olandese non avrebbe problemi di inserimento nello scacchiere tattico di Spalletti, aumentando il tasso tecnico della rosa nerazzurra.