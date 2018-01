Serie A - La Lazio pronta a blindare Luis Alberto

Fonte foto: Twitter Lazio

La rete contro la Spal è stata una vera e propria opera d'arte. L'essenza del calcio praticato da Luis Alberto che, nel giro di pochi mesi, è passato da "flop di mercato" a perno imprescindibile della Lazio. 26 presenze, 7 reti e 7 assist per l'ex giocatore del Liverpool che adesso è pronto a ritoccare il contratto con il club bianco-celeste: un altro anno di contratto e un ritocco sull'ingaggio che supererebbe così 1.5 milioni di euro più bonus legati a gol e presenze. Questa è l'idea del Direttore Sportivo Tare che sta lavorando già da ora per blindare il suo fantasista fino al 2022 come accaduto per Milinkovic ad aprile.

C'è di più visto che, secondi fonti vicine alla Lazio, il tutto potrebbe essere chiuso entro l'inizio di febbraio con buona pace di alcuni top club che hanno già bussato alla porta di Lotito per chiedere del trequartista Un riconoscimento importante per il calciatore spagnolo che, arrivato in punta di piedi l'anno scorso, è stato capace di prendersi la fiducia di Inzaghi dopo essere stato ad un passo dalla cessione. L'allenatore bianco-celeste l'ha rigenerato e adesso non può fare a meno del suo estro, delle sue giocate e della sua imprevedibilità. Luis Alberto, dunque, rappresenta il presente e il futuro di una Lazio che sogna in grande.