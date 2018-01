Tare si sbilancia: “De Vrij alla fine resterà con noi”

sslazio.it

La Lazio di Simone Inzaghi non dovrebbe stravolgere la squadra in vista della seconda parte della stagione. Difficile anche pensare a interventi pesanti su un gruppo che fino a questo momento ha raccolto risultati ottimi in campionato e in Europa League. Igli Tare, quindi, ha un obiettivo primario: arrivare al rinnovo di De Vrij, operazione su cui alla Lazio si lavora da parecchi mesi. Una decisione del giocatore però non è ancora arrivata.

Ai microfoni di TGCOM24, il d.s. della Lazio ha fatto il punto della situazione: “De Vrij? Siamo sulla buona strada, dobbiamo decidere insieme. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. É anche un suo desiderio, è molto legato a questa piazza e a questa società. Ha tante richieste ovviamente da squadre di livello, ma il suo cuore batte per la Lazio e quindi mi auguro che alla fine resti. Entro mercoledì? Magari anche domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà. Luis Alberto? Ha un contratto ancora lungo con la Lazio, a breve incontreremo i suoi agenti per rivedere il suo contratto perché ha dimostrato di essere un giocatore importante”.

Per quanto riguarda le operazioni di mercato, invece, l’arrivo di Caceres dopo i sei mesi concordati al Verona dovrebbero aver chiuso ogni altro discorso: “Il mio miglior colpo? Sono tanti, è difficile scegliere. Potrei dire Immobile o anche Brocchi all’inizio del mio percorso. Ovviamente anche Milinkovic è tra questi. Sono rimasto molto sorpreso da Immobile, come persona e leader e come si rapporta all’interno del gruppo. È il miglior top player che ho avuto da quando sono la Lazio, non solo perché è il capocannoniere della Serie A ma negli ultimi due anni è cresciuto dentro e fuori dal campo. Badelj? Non penso arrivi, abbiamo un grande regista che è Leiva. Badelj è un ottimo giocatore ma non verrà per fare la riserva. Con l’arrivo di Caceres la Lazio è una squadra più che completa”.