Lazio - Udinese in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (18:30)

Si gioca all’Olimpico, impianto da 72.700 mila posti situato a Roma.

3-5-2 per Oddo. Bizzarri a porta, Samir, Danilo e Nuytinck dietro. Halfredsson in cabina di regia, Barak e Fofana a sua protezione con Pezzella e Larsen esterni larghi. Davanti, De Paul affianca Maxi Lopez.

I due pareggi ottenuti nelle ultime due giornate - 1-1 sia con Chievo che SPAL - hanno leggermente frenato l’avanzata poderosa della truppa di Massimo Oddo, il quale era riuscito ad ottenere qualcosa come 5 vittorie consecutive. Il 10 posto - annoverati 29 punti - resta un piazzamento pazzesco, con i friulani che vincendo supererebbero 3 squadre e braccherebbero la Sampdoria per un posto in Europa League. Una prospettiva insperata nella gestione Delneri, il quale aveva lasciato con più interrogativi che certezze.

Solito 3-5-1-1 per Inzaghi. In porta Strakosha, trittico difensivo formato da Radu, De Vrij, Caceres. Leiva guardiano del centrocampo, Parolo e Milinkovic-Savic mezz’ali con Marusic e Lulic a tutta fascia. Davanti, Luis Alberto a supporto di Nani.

La scoppiettante vittoria ai danni del Chievo - perentorio 5-1 - ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di agganciare l’Inter al 3^ posto. La pazzesca mole offensiva - 10 gol solo nelle ultime due uscite - consente ai biancocelesti anche di poter fare a meno anche di un cannoniere spietato come Immobile, uscito malconcio domenica. Al suo posto o Felipe Anderson o Nani, intenti a supportare Luis Alberto. Test importante, un successo proietterebbe la compagine capitolina al 3^ posto solitario, con un + 3 importante sull’Inter.

Sono 76 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. La Lazio comanda con 33 vittorie, l’Udinese ne annovera 19 mentre sono 24 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Febbraio del 2017. Match tirato all’Olimpico, con la Lazio che non riesce a sbloccare la contesa ed a portare a casa i 3 punti. Ci pensa un rigore di Immobile a togliere le castagne dal fuoco, 1-0 finale.

Arbitra Luca Banti coadiuvato da Del Giovane e Gori, quarto uomo Nasca. VAR (Video Assistant Referee) Guida, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Costanzo.