Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio - Udinese

Foto Lazio Twitter

Tutto pronto all'Olimpico per il recupero della 12^ giornata della Serie A tra Lazio e Udinese. Capitolini e friulani si incontrano nel catino romano andando a caccia di tre punti di fondamentale importanza per continuare a rincorrere i rispettivi obiettivi. Se i padroni di casa di Simone Inzaghi possono provare ad allungare su Inter e Roma nella corsa alla Champions League, la squadra friulana di Massimo Oddo - una delle più in forma del lotto del massimo campionato italiano - vuole ripartire dopo il pareggio beffardo di domenica contro la SPAL. Quando mancano poco meno di sessanta minuti all'inizio della gara, i due tecnici hanno diramato le rispettive scelte di formazione. Scopriamole assieme.

La novità in casa Lazio riguarda l'attacco. Per sostituire Ciro Immobile Simone Inzaghi si affida a Felipe Anderson sì, ma il brasiliano agirà alle spalle di Nani, con Luis Alberto inizialmente in panchina. Non c'è Caceres, esordio rimandato, con Wallace e Radu ai lati di de Vrij. Basta e Lukaku sulle fasce, solito terzetto di mediana composto da Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Nani.

Qualche sorpresa nell'undici di Massimo Oddo, che conferma il 3-5-2 ma con qualche novità negli interpreti, soprattutto davanti dove con Maxi Lopez agirà Perica. Fofana e Barak ai lati di Hallfredsson in mediana, Stryger Larsen e Pezzella ai lati.

Udinese (3-5-1-1) - Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Hallfredsson, Barak, Pezzella; Perica, Maxi Lopez.