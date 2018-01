Inzaghi sorride. La panchina risponde presente alla chiamata del tecnico

sslazio.it

Tre gol e terzo posto in classifica, eccola l’equazione perfetta per la Lazio di Simone Inzaghi. Il recupero contro l’Udinese spinge ulteriormente in avanti le ambizioni dei biancocelesti, cinici e spietati nel mettere k.o. una squadra fisica e organizzata come l’Udinese versione Massimo Oddo. Simone Inzaghi, poi, può sorridere anche per le risposte avute da alcuni suoi giocatori.

Fari puntati per forza di cose su Nani e Felipe Anderson, protagonisti della vittoria dell’Olimpico. E pensare che in questo momento il portoghese e il brasiliano rappresentano le alternative, la panchina per Simone Inzaghi. Una panchina però di assoluta qualità che con una condizione fisica giusta è in grado di non far rimpiangere la coppia formata da Immobile e Luis Alberto, devastanti fino a questo momento della stagione. Due talenti come Nani e Felipe Anderson da far uscire dalla panchina in corso sono in pochi ad averceli, Simone Inzaghi si gode abbondanza e risposte avute sul campo dai due giocatori. Gol, assist e giocate di qualità, un mix ideale per una squadra che continua a vivere una stagione pazzesca.

In attesa di recuperare al più presto Ciro Immobile, magari già per la prossima gara di campionato contro il Milan a San Siro: “Immobile viene monitorato giornalmente, nei prossimi giorni faremo ulteriori accertamenti. Voleva venire in ritiro per partecipare a questa gara contro l’Udinese, non si risparmia, questo è Ciro Immobile”. Insomma, la voglia di tornare del capocannoniere della squadra sembra essere diffcilmente arginabile, ma è evidente che in casa Lazio non si vuole correre alcun tipo di rischio. Il calendario nelle prossime settimane sarà fitto e ricco di impegni in campionato, Coppa Italia e di Europa League. Ci sarà quindi bisogno di tutti, panchinari o presunti tali compresi. Ma fino a che le risposte sono come quelle viste contro l’Udinese, Inzaghi può seguire la linea della prudenza e della cautela con Immobile.