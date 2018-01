Lazio, Inzaghi vuole sfatare il tabù San Siro: "Dobbiamo restare affamati. Immobile out"

Lazio, Inzaghi vuole sfatare il tabù San Siro: "Dobbiamo restare affamati"

Il match riguardante Milan e Lazio è certamente il big match della giornata numero ventidue di Serie A ed Inzaghi vuole dare continuità all'ottimo momento che la squadra biancoceleste sta vivendo. Con la vittoria nel recupero contro l'Udinese, la società capitolina si è issata al terzo posto della classifica, ma non può concedersi una pausa, perché la Roma è pronta ad approfittarne. Domani non sarà una sfida facile per la Lazio, sia per la storia a San Siro, sia perché il Milan si sta piano piano ritrovando: "La Lazio non vince a San Siro dall’89’, domani troveremo un Milan in netta ripresa e sta capendo cosa vuole il nuovo allenatore. Dovremo essere attenti per fare una gara di livello. Siamo più in alto in classifica, ma la Lazio deve restare affamata. A Milano serve la gara perfetta".

Per la sfida di domani, però, ci sarà un'assenza pesante nell'attacco laziale, vale a dire quella di Ciro Immobile, uscito nel primo tempo della sfida contro il Chievo: "E’ in miglioramento ma non era ancora in grado. Non vogliamo rischiarlo". Per sostituire l'attaccante napoletano sono in ballotaggio Nani, due gol consecutivi, Felipe Anderson, finalmente ritrovato, e Caicedo, colui che dovrebbe essere il sostituto natuare del numero nove: "Ho dei dubbi, domani sceglierò nell’ultimo allenamento. Nani è un grande giocatore che può fare sia il centravanti sia l’esterno o il fantasista. Ha vinto tanto in carriera e si mette al servizio della squadra. Davanti comunque abbiamo tanti giocatori e dovremo capire di volta in volta quali saranno i migliori per la gara da affrontare. Caicedo? Anche lui è una possibilità, ha quattro allenamenti. E’ un’opzione in più".

Il match di domani metterà di fronte anche Lucas Biglia e Lucas Leiva: "Sono due grandissimi giocatori, Leiva ha avuto una capacità d’inserimento che mai nessuno ha avuto nel campionato italiano dopo 10 anni di Premier. E’ umile e intelligente e merita la Nazionale brasiliana dopo 27 partite una migliore dell’altra. L’argentino invece sta tornando quello che tutti conosciamo, Biglia sarà un nostro osservato speciale". Per quanto riguarda la retroguardia, non ci sarà ancora l'esordio di Martin Caceres: "Cercherò di capire chi ha giocato di più come sta. Martin si è inserito bene, ma nelle ultime due ho preferito ancora non utilizzarlo".

La squadra di Inzaghi è anche una di quelle che propone il miglior calcio del campionato con un fraseggio consistente che inizia dalla retroguardia e spesso dai piedi di Strakosha: "La Lazio propone calcio, è questo il salto di qualità. Bisogna fare i complimenti a tutti i difensori e Strakosha, proviamo sempre a giocare la palla da dietro. Corriamo qualche rischio, ci sta qualche errore, ma dobbiamo andare avanti così. Io sono contento per questa personalità".