Approccio rivedibile e mancanza di killer instinct. Si ferma la Lazio

twitter.com

La Lazio di Simone Inzaghi cade a San Siro contro il Milan e rallenta la sua corsa verso la Champions League. Una sconfitta contro i rossoneri ci può anche stare, certo in casa biancoceleste non si può non recriminare sia per la decisione arbitrale relativa al gol di Cutrone sia per alcuni errori che sono stati commessi in campo. Su tutti vanno rivisti l'approccio alla gara e la mancanza della necessaria cattiveria dalle parti di Donnarumma, visto che ancora una volta la Lazio ha costruito occasioni da rete.

Un aspetto, quello dell'approccio alla gara, su cui Simone Inzaghi è tornato anche nel post partita: "L’approccio poteva e doveva essere migliore, forse abbiamo sofferto un po’ di stanchezza. Non ci sono alibi, dovevamo far meglio nel primo tempo. Nell’intervallo avevo detto ai ragazzi che avevamo fatto male, nonostante un gol e una traversa". La Lazio in effetti è alla terza partita in una settimana e in generale si trova all'interno di un ciclo di partite intenso e importante per dare forma a campionato, Coppa Italia ed Europa Legue. È chiaro però che contro un avversario come il Milan, in crescita e con delle buone individualità dal punto di vista tecnico, certe leggerezze possono non essere perdonate. La possibilità di prendersi la rivincita arriva presto, prestissimo, visto che è in arrivo la semifinale d'andata di Coppa Italia, ancora a San Siro e ancora contro i rossoneri. Magari con un Ciro Immobile in più a disposizione.

Qui si arriva al secondo aspetto che forse salta di più all'occhio dalla prestazione della Lazio contro il Milan. La squadra è riuscita a costruire diverse situazioni pericolose, soprattutto nel secondo tempo, ma non è riuscita a trasformarle in gol. Un difetto ancora più grave se si considera che la maggior parte di queste situazioni sono state create all'interno dell'area di rigore del Milan. Non si può sapere, naturalmente, che cosa sarebbe successo con Immobile in campo al posto di Caicedo. Quello che si può dire con una certa sicurezza è che i due attaccanti hanno caratteristiche diverse tra di loro e quindi possono creare situazioni di gioco non uguali tra loro in campo. Chissà se Inzaghi recupererà Immobile per la Coppa Italia, intanto spera di vedere una Lazio con un approccio diverso e una maggiore capacità di segnare.