Lazio, contro il Milan l'imperativo è "non fallire" - Lazio Twitter

Vincere per cancellare l'onta subita a San Siro, nell'ultimo turno di campionato, e regalarsi la quarta finale di Coppa Italia in sei anni. Questo l'obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi, che scenderà in campo domani, nell'andata della semifinale in programma alle 20:45. I biancocelesti vogliono riprendere il proprio percorso netto, interrotto proprio dalla sconfitta patita contro i rossoneri, mentre il Milan vuole continuare il suo percorso di crescita, iniziato dall'avvento in panchina di Gennaro Gattuso (27 Novembre 2017) al posto dell'esonerato Vincenzo Montella.

UN INCUBO A TINTE ROSSONERE

La sconfitta di domenica sera ha ribadito un concetto cardine: la Lazio non è riuscita ad infrangere il tabù San Siro. In campionato, i capitolini non espugnano "La Scala del Calcio" dal lontano 1989. Un autogoal di Maldini regalò la vittoria (0-1) alla squadra dell'allora allenatore Giuseppe Materazzi. Da quel momento in avanti, la Lazio non è mai uscita da Milano (sponda rossonera) con i tre punti in cascina. Sono ventidue i confronti con i biancocelesti da cui la squadra dell'attuale allenatore Gennaro Gattuso è uscita imbattuta fra le mura amiche. Diverso il discorso per quanto concerne il secondo trofeo nazionale, dove la "maledizione" di San Siro non sembra intaccare le statistiche. L'ultimo confronto fra le due compagini, infatti, è stato vinto proprio dalla Lazio. Un goal di Biglia (su rigore) decise il quarto di finale dell'edizione 2014/2015.

QUI MILAN - TORNA RODRIGUEZ, C'E' CUTRONE

Non dovrebbe cambiare molto, Rino Gattuso, rispetto all'undici titolare che ha sconfitto la Lazio appena due giorni fa. Si rivedrà certamente dal primo minuto Ricardo Rodriguez, che tornerà a disposizione del tecnico calabrese dopo la squalificata rimediata a Cagliari. Lo svizzero si riprenderà la maglia da titolare sulla fascia sinistra, mandando nuovamente in panchina Luca Antonelli. Sulla fascia opposta dovrebbe essere confermato Davide Calabria, migliore in campo nell'ultima di campionato. Nikola Kalinic sta recuperando dall'infortunio che lo ha tenuto in panchina nella gara di campionato, ma per giocare da unica punta è ancora favorito Patrick Cutrone. Il prodotto del settore giovanile rossonero è nettamente favorito per completare il tridente offensivo, assieme a Suso e Hakan Cahlanoglu.

QUI LAZIO - IMMOBILE'S BACK! CIRO GUIDA L'ATTACCO

La miglior notizia di giornata per Simone Inzaghi arriva sicuramente da Ciro Immobile: il bomber di Torre Annunziata ha svolto l'intero allenamento con i compagni e si candida per giocare in attacco dal primo minuto, manderà Felipe Caicedo in panchina. Alle spalle del centravanti napoletano ci sarà Felipe Anderson. Turno di riposo per Luis Alberto, che tornerà titolare col Genoa in campionato. Il tecnico piacentino effettuerà un massiccio turn-over: la linea di difesa a tre rischia di essere totalmente rivoluzionata. Stefan De Vrij è uscito anzitempo a San Siro per un problema alla schiena ed è in forte dubbio per la partita di domani. Luiz Felipe è in netto vantaggio per giocare da "playmaker" difensivo. L'altro avvicendamento in difesa sarà quello fra Martin Caceres e Quissanga Bastos. L'uruguaiano farà il suo esordio con la maglia della Lazio. Il terzetto difensivo sarà rifinito da uno fra Stefan Radu e Fortuna Wallace. Il rumeno è in vantaggio, ma occhio perchè la candidatura del brasiliano non è da escludere a priori. Sicuri di una maglia da titolare Sergej Milinkovic-Savic e Senad Lulic. Dalla posizione del bosniaco dipende l'assetto del centrocampo a cinque dei biancocelesti. Se il capitano della Lazio agirà da mezz'ala sinistra, il ruolo da fluidificante mancino spetterà a Jordan Lukaku, con il gigante serbo che traslerà come mezz'ala destra. Altrimenti, se Lulic manterrà la propria posizione di quinto centrocampista di sinistra, vedremo Alessandro Murgia titolare (mezz'ala destra) con Lukaku in panchina. Presente invece Dusan Basta, che rileverà un acciaccato Adam Marusic.