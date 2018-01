Coppa Italia, 0-0 a San Siro. Inzaghi: "Ci giocheremo la finale all’Olimpico"

ss.lazio.com

Finisce 0-0 tra Milan e Lazio nella semifinale d'andata di Coppa Italia. La qualificazione alla finale si deciderà nel match di ritorno all’Olimpico. Nel primo tempo meglio i biancocelesti che sfiorano il vantaggio con Immobile e Lucas Leiva. Nella ripresa, con l'ingresso di Calhanoglu, i rossoneri aumentano l'intensità e sfiorano il gol sia con Cutrone e sia con lo stesso giocatore turco.

Simone Inzaghi è intervenuto a fine partita ai microfoni di Rai Sport per commentare il pareggio di San Siro: "Mi porto via la prestazione della squadra, c’è rammarico perché avremmo ampiamente meritato il gol, in questo stadio non siamo particolarmente fortunati, nel doppio confronto con il Milan e contro l’Inter probabilmente avremmo meritato, in tutti e tre i casi, la vittoria. Sappiamo che nella sfida di ritorno dovremo vincere, il pareggio non basterà".

Ancora sulla gara: "Abbiamo fatto un’ottima gara, avremmo meritato di più. Il Milan è in salute, sta bene e dopo aver sofferto, negli ultimi 15 minuti si è rialzata un po’ e noi siamo stati bravi a tenere fino all’ultimo. Inizialmente avrei voluto inserire Nani per Immobile ma Ciro stava bene e per questo ho optato di giocare per 10 minuti anche con Luis Alberto e Milinkovic, con l’ultimo cambio Senad ha messo le cose apposto tatticamente. Luiz Felipe, Caceres e tutti gli altri sono stati bravissimi. Mi porto via una grande prestazione, l’unica pecca è non aver fatto gol. È stata un’ottima prestazione di gruppo, abbiamo lavorato bene in questi due giorni e in campo si è vista una bella Lazio che avrebbe meritato la vittoria. Lukaku è migliorato tanto, lavora per crescere, ha concorrenza nel suo ruolo ma si sta giocando bene le sue carte, per noi è una grande risorsa".

A fine partita, il tecnico della Lazio, si è avvicinato a Cutrone..: "Chiarimento con Cutrone? Gli ho fatto i complimenti, è un ottimo giocatore. Rivedendo il replay ha realizzato anche lui di aver segnato col braccio, ma gli ho detto che non c’era nulla di cui scusarsi. Io pronto per un top club? I complimenti fanno piacere, ma andrebbero fatti ai ragazzi. Il difficile arriva ora, dovremo gestire le energie. Vogliamo andare in finale e rimanere in alto in classifica".

In chiusura: "Milinkovic giocatore da Real Madrid? E’ un classe ’95, è giovanissimo. Per me sarebbe pronto da adesso, perché unisce qualità e quantità. Io però lo vorrei con me per un altro anno. Situazione De Vrij? Parlo spesso con Stefan. E’ molto intelligente e legato alla Lazio, ma mi auguro che possa restare con noi. E’ un leader e la colonna portante della nostra difesa, speriamo che arrivi presto il rinnovo".

