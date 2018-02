Inzaghi verso il Genoa: "Partita tosta, ma imperativo vincere"

twitter.com

La Lazio di Simone Inzaghi chiude la giornata di Serie A ospitando all'Olimpico un Genoa reduce dal k.o. in casa contro l'Udinese e che in generale non sta vivendo un periodo di forma troppo brillante. I biancocelesti, invece, continuano nel loro periodo intenso che li vedrà in campo praticamente ogni tre giorni da qui al prossimo mese. Una situazione che impone riflessioni importanti anche dal punto di vista delle scelte di formazione: contro il Genoa, ad esempio, mancheranno Lulic e Milinkovic Savic per squalifica.

Inzaghi, però, in conferenza stampa, non si dice preoccupato grazie alla qualità della sua rosa: "Ho più di una soluzione, perdere Lulic e Milinkovic ci crea qualche imbarazzo. A San Siro dopo le due ammonizioni ho tolto Leiva perché sapevo già che mi sarebbero mancati 2 giocatori. Possiamo arretrare Luis Alberto, abbiamo Murgia che scalpita e si allena sempre al meglio. Ha giocato leggermente meno perché i tre in mezzo ci hanno dato tanta solidità. Sceglieremo dopo la seduta di domani mattina. Abbiamo 5 attaccanti, Luis Alberto sta giocando da seconda punta. Abbiamo qualità, ho la fortuna di poter scegliere, possono giocare tutti insieme, Caicedo e Immobile, Nani e Felipe Anderson, tutti hanno giocato con Luis Alberto. Ho margini di scelta".

In ogni caso la Lazio deve andare a caccia dei tre punti: "Abbiamo una partita tosta, il Genoa negli anni è sempre stato un avversario difficile, dovremo fare una partita di livello, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e migliorare la classifica. L'imperativo è vincere. Disputando l'Europa League sapevamo che saremmo stati sempre gli ultimi, di domenica sera o lunedì. Lo sapevamo, ora con il rugby giochiamo il giorno dopo, dobbiamo guardare a noi, sappiamo il risultato delle altre, ma dipende noi, siamo in una fase cruciale del campionato, serve un'ottima prestazione, dobbiamo essere attenti". Focus su Felipe Anderson che potrà essere importante in questa seconda parte di stagione: "Ha fatto 3 gol da quando è rientrato, sta facendo molto bene, quando gli chiedo diversi compiti, anche marcare il play avversario, in campionato a San Siro ha fatto il quinto a centrocampo per Marusic, alza la qualità della squadra, è rientrato, ho tante scelte davanti, lui è una delle mie prime scelte. Di volta in volta sceglierò la migliore".