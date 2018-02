Lazio vs Genoa, Inzaghi per ripartire - Lazio Twitter

La giornata di A si completa con il posticipo in programma questa sera all'Olimpico. La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Genoa di Ballardini, in palio punti preziosi. Terzo impegno settimanale per i biancocelesti, chiamati agli straordinari dalla semifinale di Tim Cup. Pari a reti bianche con il Milan, qualificazione aperta. In precedenza, KO, sempre con il Milan, in campionato, brusca frenata dopo due vittorie con complessive dieci reti all'attivo. Pur con una partita in meno rispetto a Roma e Inter, la Lazio occupa la terza posizione della graduatoria. Raccogliendo l'intera posta questa sera, Inzaghi può allungare sulle dirette rivali nella corsa a un piazzamento Champions. La compagine capitolina ha di certo maggiori certezze, è il campo a confermarlo con continuità.

Rispetto alla gara di Coppa Italia, qualche ritocco, doveroso. Mancano, per squalifica, Lulic e Milinkovic-Savic. Specie la seconda è defezione pesante, un centrocampista totale, fisicamente devastante. Il tecnico ha però le idee chiare e intende proporre Luis Alberto - collante naturale tra reparto di mezzo e attacco - un passo indietro, in linea quindi con Leiva - regista puro, in diffida - e Parolo. Marusic rileva Basta sull'esterno, confermato Lukaku a sinistra. Il rientro di De Vrij sigilla il pacchetto arretrato. L'olandese, ancora invischiato nella difficile questione rinnovo, prende il posto di L.Felipe, positivo contro il diavolo e in forte ascesa. Radu e Caceres rifiniscono la retroguardia, Bastos l'alternativa. Davanti, infine, Immobile e Nani. Il portoghese appare in netto vantaggio su Felipe Anderson, piuttosto affaticato nelle ultime esibizioni.

Inzaghi "Ho più di una soluzione, perdere Lulic e Milinkovic ci crea qualche imbarazzo. A San Siro dopo le due ammonizioni ho tolto Leiva perché sapevo già che mi sarebbero mancati 2 giocatori. Possiamo arretrare Luis Alberto, abbiamo Murgia che scalpita e si allena sempre al meglio. Ha giocato leggermente meno perché i tre in mezzo ci hanno dato tanta solidità. Sceglieremo dopo la seduta di domani mattina. Abbiamo 5 attaccanti, Luis Alberto sta giocando da seconda punta. Abbiamo qualità, ho la fortuna di poter scegliere, possono giocare tutti insieme, Caicedo e Immobile, Nani e Felipe Anderson, tutti hanno giocato con Luis Alberto. Ho margini di scelta". La conferenza completa

Fischio d'inizio alle 20.45, direzione affidata a Maresca della sezione di Napoli.

La probabile formazione

Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, L.Alberto, Lukaku; Nani, Immobile