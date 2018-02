Lazio, i convocati per il Genoa: assente Milinkovic-Savic

A caccia di riscatto. La Lazio di Simone Inzaghi torna davanti al pubblico dell'Olimpico per riscattare la sconfitta di San Siro, beffarda, contro il Milan di Rino Gattuso. Una battuta d'arresto che non ha cambiato però le certezze della squadra capitolina, pronta a tornare al successo per ribadire le distanze sulle dirette inseguitrici per un posto in Champions League, Inter e Roma. Biancocelesti impegnati questa sera nel posticipo del lunedì contro il Genoa di Davide Ballardini, ex di giornata, con Inzaghi che dovrà fare a meno di due pedine molto importanti.

Il tecnico piacentino, infatti, dovrà far fronte alle pesanti squalifiche di Milinkovic-Savic e Lulic; al posto di quest'ultimo quasi sicura la presenza di Lukaku a sinistra, con Marusic dalla parte opposta, mentre al posto della mezzala serba Inzaghi potrebbe preferire un atteggiamento più offensivo con due trequartisti, a scelta tra Nani, Luis Alberto e Felipe Anderson - verosimilmente questi ultimi due - alle spalle di Immobile.

Questa la lista completa dei convocati

PORTIERI: Strakosha, Guerrieri, Vargic

DIFENSORI: Basta, Bastos, Caceres, De Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu

CENTROCAMPISTI: Felipe Anderson, Leiva, Luis Alberto, Murgia, Parolo, Miceli

ATTACCANTI: Caicedo, Immobile, Neto, Nani