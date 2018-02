Lazio - Genoa, le formazioni ufficiali: Inzaghi lancia Murgia! Luis Alberto affianca Immobile

Twitter Lazio

Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena, alle 20:45, il posticipo di Serie A che vedrà contrapposte la Società Sportiva Lazio e il Genoa Cricket and Football Club. I capitolini sono alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta subita in campionato dal Milan, e vogliono riprendere la loro corsa verso la Champions League. I liguri, invece, vogliono far bene per ipotecare una salvezza, ad oggi, non ancora in discussione.

QUI LAZIO - Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi, la formazione ufficiale è stata diramata e comunicata. Alessandro Murgia sostituirà lo squalificato Sergej Milinkovic-Savic, con Luis Alberto nella sua consueta posizione di "seconda punta atipica" al fianco di Ciro Immobile. Si accomoda in panchina, almeno inizialmente, Luis Nani. Per il resto, formazione confermata. Martin Caceres si è preso la titolarità del centrodestra e viene confermato, assieme a Stefan De Vrij (playmaker difensivo) e Stefan Radu (centrosinistra). Il terzetto titolare, a tutti gli effetti, difenderà i pali di Thomas Strakosha. L'altro squalificato (Senad Lulic, ndr) di giornata verrà sostituito da Jordan Lukaku, con Adam Marusic sulla corsia opposta. In mezzo inamovibili Lucas Leiva, che gioca titolare nonostante la diffida che pende sulla sua testa, e Marco Parolo. Panchina per Felipe Anderson.

QUI GENOA - Davide Ballardini deve fare i conti con due assenze pesanti. Infatti, Armando Izzo e Adel Taarabt non sono stati nemmeno convocati. A difesa di Mattia Perin ci saranno, da destra verso sinistra, Davide Biraschi, Luca Rossettini ed Ervin Zukanovic. Aleandro Rosi (a destra) e Diego Laxalt (a sinistra) saranno i tornanti, con il trittico a centrocampo formato da Luca Rigoni, Andrea Bertolacci ed Oscar Hiljemark. Davanti, Andrej Galabinov farà coppia con l'ex Goran Pandev.

AGGIORNAMENTO ORE 20:40: Aleandro Rosi si è fermato durante il riscaldamento. Al suo posto, il portoghese Pedro Pereira.

S.S LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Parolo, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

CFC GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. Allenatore: Davide Ballardini.