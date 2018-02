"El Mago-2022": Luis Alberto rinnova con la Lazio!

Foto prelevata dal profilo Facebook ufficiale della S.S Lazio.

Una delle notizie più attese dai tifosi è finalmente arrivata. La Società Sportiva Lazio ha comunicato, diramando un comunicato ufficiale con i propri profili social, di aver raggiunto un'intesa con il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel per il rinnovo contrattuale. La data di scadenza è stata estesa al 2022, prorogata di un anno rispetto al precedente contratto. L'iberico guadagnerà una cifra vicina ai 2 milioni di euro l'anno, con una parte fissa che oscilla fra il 1,5 e il 1,7. La restante differenza verrà colmata da eventuali bonus, legati ai risultati delle squadra e alle prestazioni individuali dello spagnolo. I tifosi della Lazio possono gioire. Luis Alberto continuerà a deliziare i propri tifosi, dispensando numeri di magia all'ombra del Colosseo.

Di seguito, l'aggiornamento dello stato pubblicato dallo stesso calciatore spagnolo, dal proprio profilo Facebook ufficiale: "Molto felice di prolungare il mio contratto con questo grandissimo club. S.S. Lazio Siamo grandi insieme. Tanta voglia di arrivare al meglio questa stagione. Grazie a la società per la fiducia, a i miei compagni, alla mia famiglia e al “Comando Caleti” dalla You First Sports per fare più che un lavoro. FORZA LAZIO! ⚪️