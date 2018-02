Lazio, alta tensione fra Inzaghi e Felipe Anderson | www.twitter.com (@OfficialSSLazio)

Tutto procedeva liscio come l’olio, con la squadra che viaggiava a gonfie vele sia in Italia che in Europa; poi, le ultime due sconfitte consecutive in campionato potrebbero aver minato un ambiente molto sereno. In casa Lazio scoppia il caso Felipe Anderson: secondo quanto riporta Premium Sport, al termine del match contro il Genoa – vinto dal Grifone per 2-1 all’Olimpico – il brasiliano avrebbe discusso animatamente con il tecnico Simone Inzaghi fino quasi ad arrivare allo scontro fisico, tanto che è stato necessario l’intervento di Lucas Leiva per dividere i due. L’atteggiamento con cui è entrato Anderson durante la gara con i rossoblu – al minuto 70 al posto di Marusic sul risultato di 1-1 e sonoramente fischiato dai tifosi a fine partita - non è piaciuto per niente all’allenatore, che lo ha fatto notare al giocatore una volta rientrati nello spogliatoio rimproverandolo; da qui, la risposta piccata dell’ex Santos - “Te la prendi sempre e solo con me” sarebbe stato il commento, sempre come riferito da Premium – e la rissa sfiorata.

Difficile capire quale sia il motivo di tanto nervosismo per una squadra che sta disputando una stagione ben oltre le aspettative, sia dal punto di vista dei risultati sia da quello del gioco espresso in campo. Forse Felipe Anderson non si sente più così importante vista l’esplosione di Milinkovic-Savic e di Luis Alberto, forse Inzaghi si aspettava dai suoi una prova di maturità, soprattutto nel periodo in cui le rivali nella corsa alla prossima Champions League Inter e Roma zoppicano vistosamente ed ha voluto cercare una sorta di capro espiatorio. Fatto sta che il calendario non concede alcun abbassamento della guardia: sabato sera è in programma la trasferta al San Paolo contro la capolista Napoli, prima di rituffarsi in Europa League con la doppia sfida allo Steaua Bucarest per un mese che terminerà con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Resta da capire come verrà gestita questa situazione e se Inzaghi potrà ancora contare su Felipe Anderson.