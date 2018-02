La Lazio si prepara all'Europa League: contro la Steaua l'obiettivo è quello di riscattarsi

Source photo: profilo Twitter SS Lazio

Dimenticare al più presto la batosta subita contro il Napoli. E' questo l'obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi, che nonostante un momento tutt'altro che fortunato dovrà necessariamente fare bene in Europa League, incanalando positivamente i sedicesimi di finale della seconda competizione calcistica europea. In casa dello Steaua Bucarest, formazione arcigna ma non insuperabile, i laziali dovranno subito imprimere il loro gioco offensivo, portandosi a casa una vittoria preziosa sia per il morale che per la classifica. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, dovrebbe essere tornato a disposizione anche Felipe Anderson, le cui scuse in seguito al litigio con Inzaghi sarebbero state accolte da tecnico e società.

Alternando seconde linee a calciatori titolari, si prevede un 3-5-1-1 per la Lazio, con Inzaghi che dovrebbe affidarsi a Caicedo e Nani in attacco, anche se non è appunto da escludere la presenza di Felipe Anderson, le cui celeri incursioni potrebbero fare davvero male ad una difesa dello Steaua tutt'altro che insuperabile. Davanti al portiere Strakosha, la retroguardia a tre dovrebbe essere composta da Caceres, Bastos e Radu, con de Vrij in panca per riposare. Grandi manovre anche a centrocampo, con Senad Lulic ed Alessandro Murgia a sostegno. Sulle zone laterali del campo, spazio invece a Basta e Jordan Lukaku, che dovrà far valere la propria esplosività offensiva.

In un momento tutt'altro che negativo, uno spiraglio di sole tra le nubi arriva dall'agente di Luis Alberto, Alvaro Torres, che ai microfoni di Premium Sport ha sottolineato la voglia di restare in biancoceleste da parte del suo assistito: "È vero, Luis ha ricevuto offerte molto importanti nella finestra di mercato invernale, ma la Lazio le ha subito rispedite al mittente perché punta molto su di lui. La Lazio non l’avrebbe mai venduto a gennaio, mai. Il giocatore a Roma è felice e si sta giocando l’opportunità di andare al Mondiale. I due club interessati a lui erano il Siviglia e l’Atletico Madrid ma non si è fatto nulla".