Steaua-Lazio, probabili formazioni: torna Nani! Massiccio turn-over per Inzaghi

Profilo Facebook Ufficiale della S.S Lazio

Nonostante i fantasmi di Napoli non siano stati ancora allontanati dalla mente del popolo laziale, è già vigilia di Europa League. Per il match valevole per l'andata dei sedicesimi di finale della Uefa Europa League 2017/2018, la Società Sportiva Lazio si troverà davanti il Fotbal Club Steaua București. Fischio d'inizio alle ore 21:05 di Giovedì 15 Febbraio, nello Stadio Arena Națională di Bucarest.

QUI LAZIO: INZAGHI NE CAMBIA 8!

La debaclè del San Paolo ha lasciato strascichi pesanti in quel di Formello. Simone Inzaghi doserà le forse dei suoi uomini, apparsi scarichi mentalmente e fisicamente nella trasferta campana. Previsto un massiccio turn-over per la trasferta in Romania. Confermato Thomas Strakosha fra i pali, dato che Guido Guerrieri non ha ancora lo spessore per giocare partite di questo tipo. La linea difensiva a tre verrà totalmente rivista: pronti Martin Caceres (centrodestra), Luiz Felipe (centrale) e Quissanga Bastos (centrosinistra). Pronta la consueta staffetta sulle fasce, con Dusan Basta e Jordan Lukaku che rileveranno Adam Marusic e Senad Lulic. A centrocampo sarà riproposto Lucas Leiva, che sarà costretto a saltare il monday night di Lunedì contro l'Hellas Verona. Ai suoi lati agiranno Alessandro Murgia (sul centrodestra) e Sergej Milinkovic-Savic (sul centrosinistra). Il serbo è in netto vantaggio sui suoi compagni di reparto, anche in virtù della squalifica che gli ha fatto saltare la partita contro il Genoa. Davanti, Felipe Anderson sarà convocato ma è destinato alla panchina. Pronto Luis Nani a fungere da seconda punta alle spalle di Felipe Caicedo, unico terminale offensivo.

Probabile Formazione - Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Bastos; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Nani; Caicedo.

Alessandro Murgia in azione. Foto prelevata dal Profilo Facebook Ufficiale della S.S Lazio.

QUI STEAUA: UOMINI CONTATI PER DICA

Molte le defezioni nello Steaua di Nicolae Dică. L'allenatore rumeno dovrà far fronte alle assenze di due colonne della squadra, come Mihai Balasa e Bogdan Planic. Coppia centrale inedita, quindi, per la compagina rumena, con Valerica Gaman, Ionut Larie e Artur Jorge che si giocano due maglie. Per il resto, squadra confermata. Il modulo sarà quello di riferimento, il "classico" 4-2-3-1, Harlem Gnohéré unico terminale offensivo e una batteria di trequartisti alle sue spalle. Fra cui, capitan Florin Tanase e l'ex Inter Denis Alibec.

Probabile Formazione - Steaua Bucarest (4-2-3-1): Nita; Enache, Larie, Gaman, Momcilovic; Popescu, Nedelcu; Man, Achim, Tanase; Gnoheré.