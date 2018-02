Serie A, si chiude il 25esimo turno: le formazioni ufficiali di Lazio ed Hellas Verona

Non si è ancora conclusa la 25esima giornata di questa spettacolare Serie A. Manca ancora all'appello una partita, che potrebbe dare verdetti importanti sia per quello che riguarda la corsa per i posti che garantiscono l'accesso alla Champions League sia per la più modesta lotta per non retrocedere. La Lazio ospita l'Hellas Verona in una partita delicatissima, per due squadre reduci da momenti tutt'altro che esaltanti e sempre battute, finora, nel mese di febbraio. In vista dell'ultimo terzo di campionato ancora tutto da disputarsi, uno snodo importante. Da poco sono state intanto confermate, sui vari social, le due formazioni titolari ufficiali.

Partiamo dai padroni di casa. Simone Inzaghi è costretto a fare a meno dello squalificato Lucas Leiva in mediana, ma ha per il resto l'intero gruppo a disposizione e, fra i vari ballottaggi, non ha comunque cambiato il suo modulo nemmeno dopo il KO in terra rumena nell'andata dei sedicesimi d'Europa League, con l'1-0 in favore dello Steaua Bucarest. Si riparte dal 3-5-1-1 e le solite certezze: Jordan Lukaku confermato come scelta sulla sinistra con Lulic mezzala e Parolo mediano; torna anche Milinkovic-Savic, indisponibile nella scorsa giornata, a centrocampo. Panchina per Felipe Anderson e Nani, quest'ultimo non al meglio dal punto di vista fisico.

Risponde presente Fabio Pecchia, ostinato col suo nuovo 4-4-2 pieno di volti nuovi, giunti col mercato di gennaio, e soprattutto una freschezza che al momento però non sta bastando per garantire agli scaligeri un posto nel prossimo massimo campionato nazionale; solo qualche grandioso piccolo prestazionale, ma anche nell'ultimo turno una brutta sconfitta, anche se preventivabile, a Marassi contro la Sampdoria. Ci sono delle novità: intanto il giovane Boldor come terzino (out Ferrari), ma anche Verde come seconda punta, con Petkovic in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Lulic, Jordan Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Boldor, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Matos; Verde, Kean. All. Pecchia