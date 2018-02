Lazio - De Vrij, Tare: "Andrà via a fine anno"

"De Vrij? Penso che la Lazio si ritirerà dalla proposta fatta a Stefan per motivi che diremo più avanti. E' stata una scelta fatta dopo tanti mesi e anni di trattative ma c'è anche un limite su come sono andate le cose". Parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio che, poco prima di scendere in campo con i suoi per la sfida al Verona, ha parlato della situazione contrattuale del difensore olandese. Vani i tentativi e le offerte per il rinnovo, con Stefan de Vrij che ha deciso di non prolungare l'accordo con la Lazio e di svincolarsi a fine stagione.

Delusione palpabile nelle parole del direttore albanese, che ha successivamente proseguito: "Penso che sia stato un professionista esemplare, ha dato tanto alla Lazio ma anche la Lazio gli ha dato tanto. Lo ringrazieremo per quello che ha fatto finora e che farà fino a fine stagione ma a fine stagione le nostre strade si divideranno. Non è il momento opportuno di dire i motivi di questa scelta ma dovevamo dare una risposta e l'abbiamo data stasera. E' meglio guardare avanti, la Lazio è una squadra che è cresciuta in questi anni e lo farà perché l'unica cosa che non mancano sono i giocatori".

Ed infine la chiosa, lasciando un velo polemico sulla questione: "Non è questione di accordi con altre squadre ma di correttezze quando si fanno le trattative. Dalla nostra parte abbiamo fatto le cose correttamente ma all'ultimo momento le cose sono cambiate. Non vogliamo più proseguire su questa strada".