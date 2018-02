Serie A - Immobile stende il Verona: la Lazio vince 2-0

Nel posticipo della venticinquesima giornata del campionato di Serie A la Lazio torna al successo e lo fa battendo 2-0 il Verona. Succede tutto nella seconda frazione di gioco dove i padroni di casa, nel giro di cinque minuti, aprono e chiudono i conti grazie alla doppietta di Immobile che sale a 22 reti in questo campionato. Con questo successo i bianco-celesti salgono al quarto posto con 49 punti mentre il Verona resta al penultimo posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con Luis Alberto a supporto di Immobile mentre il Verona risponde col 3-4-2-1 con Matos e Verde a supporto dell'unica punta Kean.

Il canovaccio tattico della sfida è chiaro sin da subito con la Lazio a fare la partita e, dopo sei minuti, i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio con Immobile che si presenta davanti a Nicolas ma gli calcia addosso. Poco dopo è il turno di Parolo che calcia col destro dall'interno dell'area non trovando la porta per questione di centimetri. Al minuto 11 terza occasione clamorosa per la compagine bianco-celeste con Immobile che entra in area ma da ottima posizione calcia a lato.

Poco dopo quarta chance per la Lazio con Wallace che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa a botta sicura ma Nicolas c'è. Al 29' è il turno di Milinkovic che, su cross di Lukaku, stacca più in alto di tutti ma il suo colpo di testa si perde alto di nulla. Poco dopo Lazio ad un centimetro dal vantaggio con Luis Alberto che calcia col destro dai sedici metri ma la sfera si stampa sulla traversa, decisiva una deviazione. Con il passare dei minuti la Lazio fatica a trovare spazi e al 44' prova anche la soluzione da fuori con Wallace ma il suo mancino termina a lato di poco. E' l'ultima emozione di una prima frazione che si chiude senza reti.

Nella ripresa parte forte la Lazio che al 55' sblocca il risultato con Immobile che, dall'interno dell'area, batte Nicolas con un destro sul primo palo, 1-0. Passa un minuto e mezzo e la squadra di Inzaghi sfiora il raddoppio con Luis Alberto che, servito da Milinkovic, calcia anch'egli col destro sul primo palo non trovando la porta per pochissimo. Sono solo le prove generali del gol del raddoppio che arriva al 60': Milinkovic fa correre Lulic il quale calcia a botta sicura ma Nicolas si oppone, sulla respinta arriva Immobile che di testa insacca, 2-0.

Dopo il raddoppio i ritmi si abbassano ed entrambi gli allenatori cambiano qualcosa: Pecchia manda in campo Petkovic e Aarons per Verde e Matos mentre Inzaghi inserisce Luiz Felipe e Murgia per Lukaku e Radu. Nel finale passerella della squadra di Inzaghi che, dopo tre sconfitte consecutive, torna al successo e sale al quarto posto mentre gli scaligeri restano penultimi.