Verso Lazio-Steaua: la notte dei corsari

"Tifosi, abbiamo bisogno di voi!" è il richiamo di Marco Parolo e Simone Inzaghi, che chiamano all'adunata i tifosi per una delle partite più importanti della stagione. Giovedì (ore 19:05) la Società Sportiva Lazio sfiderà il Fotbal Club FCSB, nel ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2017/2018.

EFFETTO "CASA"

All'andata, i rumeni trassero vantaggio dalla bolgia infernale dell'Arena Națională. Nei limiti del possibile, considerando che si tratta di un orario e di un giorno proibitivo per i lavoratori, la Lazio spera di ricreare la stessa atmosfera. Lo Stadio Olimpico dovrà essere una bolgia. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per ribaltare il risultato dell'andata, e cancellare il goal di Harlem Gnohéré. Ad oggi sono stati venduti circa 20 mila tagliandi, con le presenze dei supporters della squadra ospite stimate attorno alle 3-4 mila unità.

Murgia in azione nella gara d'andata. Foto prelevata dal Profilo Facebook Ufficiale della S.S Lazio.

TURN-OVER MODERATO

Inzaghi dovrà, giocoforza, centellinare le forze dei propri uomini, in vista del tour de force che attende la squadra capitolina. Ci sarà quindi spazio per il turn-over, come consuetudine in Europa League, ma con maggiore moderazione rispetto all'andata. Previsti massimo 3/4 cambi rispetto alla formazione che battuto l'Hellas Verona. Lo "zoccolo duro" della squadra sarà confermato. Thomas Strakosha difenderà i pali della porta, davanti a lui confermatissimi gli inamovibili Stefan De Vrij e Stefan Radu. A completare il reparto dovrebbe esserci Martin Caceres, favorito su Quissanga Bastos. Dusan Basta dovrebbe concedere un turno di riposo ad Adam Marusic, mentre Senad Lulic presidierà la corsia opposta. A centrocampo torna dalla squalifica Lucas Leiva, che si riprenderà la cabina di regia. Ai suoi lati Sergej Milinkovic-Savic ed uno fra Marco Parolo ed Alessandro Murgia. Il centrocampista di Gallarate è favorito, ma occhio perchè Murgia è "l'uomo di Coppa". Nessuno ha un minutaggio più elevato di lui in Europa League fra i laziali, le ha giocate tutte. I tanti impegni ravvicinati potrebbero convincere Inzaghi a concedere un turno di riposo ad uno dei suoi stakanovisti. Davanti pronta il consueto avvicendamento fra Luis Alberto e Felipe Anderson, con il brasiliano favorito per partire dal primo minuto. Il numero dieci giocherà alle spalle di Ciro Immobile, confermatissimo e in forma smagliante.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.