Europa League, le formazioni ufficiali di Lazio-Steaua Bucarest

Tra un ora la Lazio scenderà in campo contro lo Steaua Bucarest. Una gara importante per i biancocelesti che devono recuperare la sconfitta dell'andata di 1-0 in Romania. Quindi, la squadra di Inzaghim proverà a ribaltare il risultato per approdare agli ottavi di finale di Europa League.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Caceres; Basta, Parolo, Leiva, Lulic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. A disp.:Guerrieri, Patric, Marusic, Murgia, Milinkovic, Nani, Caicedo. All. Inzaghi.

STEAUA (4-2-3-1) Vlad; Benzar, Planic, Gaman, Morais; Pintilii, Nedelcu; Man, Budescu, F. Tanase; Gnohere. A disp.: (Stancioiu, Momcilovic, Popescu, Enache, Tanase, Texeira, Coman). All.: Dica.