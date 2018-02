Lazio, Inzaghi in conferenza: "Stiamo bene e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni"

Oggi pomeriggio Simone Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa in vista della trasferta di Sassuolo. Subito sui neroverdi: "In vista del match di domani ho già qualche idea in testa, l’allenamento di quest’oggi è stato buono, i ragazzi hanno recuperato al meglio e, da qui a domani mattina, dovrò sciogliere qualche dubbio. Milinkovic e Radu giocheranno sicuramente dall’inizio perché in Europa non sono stati impiegati. Il resto della rosa sta bene, ma non ragionerò guardando alla gara di mercoledì con il Milan: nella nostra testa c’è solo il Sassuolo, dovremo dare il massimo contro i neroverdi."

Elogio doveroso per Immobile: "Ciro Immobile sta facendo cose straordinarie, in un anno e mezzo è entrato nella top-10 dei bomber biancocelesti, si è calato perfettamente in questo ambiente ed è uno dei nostri leader; ha tanti anni a disposizione per regalarci tanti altri gol. Tutti hanno lavorato bene in questi ultimi giorni, anche Luis Alberto, Nani e Caicedo. Domani prenderò le scelte migliori."

Tante partite in pochi giorni per la Lazio: "Giocando tanto, almeno tre gare a settimana, spesso siamo lontani dalle nostre famiglie e nelle ultime gare casalinghe ho preferito concedere ai ragazzi la possibilità di dormire a casa la notte prima della partita. La stanchezza fisica non esiste, al massimo quella mentale: quest’ultima ce l’ha chi non ha obiettivi, noi ne abbiamo tanti da qui alla fine, siamo in corsa nelle tre competizioni che ci vedono protagonisti, stiamo bene e dovremo affrontare il nostro percorso gara dopo gara".

Infine l'allenatore biancoceleste ha commentato anche il sorteggio di Europa League: "C’erano squadre più forti sulla carta, ma la Dinamo Kiev è una compagine organizzata e, in campionato, è a tre punti dallo Shakhtar Donetsk; sappiamo quanto gli aracioneri abbiano dato filo da torcere a Napoli e Roma. Sarà un ottavo di finale molto importante, ma tutte le possibili avversarie erano competitive: avremo tempo per pensare agli ucraini. Il mio pensiero ora è alla partita di Reggio Emilia ed al Sassuolo che vanta ottime individualità ed è allenato da un buon tecnico che nella sua carriera ha sempre portato grande organizzazione alle sue squadre. Dovremo essere molto concentrati e molto attenti domani. Stiamo lavorando per prendere qualche gol in meno, siamo la squadra che subisce più gol tra le compagini di vertice, ma anche quella che ne realizza di più. I miei difensori sono tutti di primissimo livello e dovremo concedere di meno. Ad oggi, avremmo potuto sicuramente evitare di incassare qualche rete".

