Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo - Lazio

La Lazio sfida il Sassuolo per la 26esima giornata di Serie A. Da una parte i biancocelesti cercano i tre punti per mantenere il quarto posto guadagnato col 2-0 tra le mura amiche contro il Verona, dall'altra i neroverdi cercano anche loro il successo per riscattare la sconfitta nel derby contro il Bologna per 2-1. Ma andiamo a scoprire le formazioni ufficiali che tra meno di un ora scenderanno in campo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli. Adjapong, Acerbi, Peluso, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli; Berardi, Babacar, Politano. Allenatore: Iachini.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. Allenatore: Inzaghi.