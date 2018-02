Lazio, Inzaghi nel post partita: "Siamo arrivati a marzo in corsa su tutti e tre i fronti e vogliamo restarci"

Tutto facile per la Lazio che ha battuto il Sassuolo con un netto 3-0. Simone Inzaghi, a fine match, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ho trovato grande disponibilità dai ragazzi cercando di renderli tutti partecipi. Abbiamo avuto la fortuna di andare avanti in tutte le competizioni e giocando sempre ogni allenatore ha l’obbligo di cambiare. Abbiamo perso giocatori importanti per noi l’anno scorso ma chi è arrivato si è calato bene nel progetto".

Il tecnico biancoceleste ha poi continuato: "Questa era una Lazio che voleva vincere una partita importante preparata ben, poi siamo stati brai dopo il 2-0 a rientrare in campo e fare 3-0 poi dopo 5’ del secondo la partita era finita. Avendo 3 match a settimana devo cercare di ruotare i giocatori, tutti quanti in allenamento fanno le cose per bene poi di volta in volta in base alle partite cerco sempre di cambiare qualcosa e non lascio indietro nessuno perché tutti mi danno garanzie".

Inzaghi non ha voluto parlare del VAR: "Ho già parlato, bisogna andare avanti fermo restando che rimango della mia idea iniziale". In chiusura su Felipe Anderson e Luis Alberto: "Luis veniva da due partite in cui aveva fatto benissimo, Felipe aveva giocato giovedì e aveva un match in meno nelle gambe, ho parlato con Luis e gli ho detto che sarebbe stato importante in corso poi la partita mi ha permesso di non inserirlo. Felipe oggi ha disputato una grandissima gara soprattutto quando in 10 c’era bisogno di sacrificio, è stato bravo a legare la squadra e farci giocare bene. Da qui alla fine sarà per noi una pedina molto importante".