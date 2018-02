Verso Lazio-Milan: una notte da leoni, sangue freddo e spirito che ribolle

Mercoledì 28 Febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il ritorno della seconda semifinale della Coppa Italia 2017/2018. I padroni di casa della Società Sportiva Lazio affronteranno l'Associazione Calcio Milan di Gennaro Gattuso. (ore 20:45)

QUI MILAN - GATTUSO CONFERMA GLI 11

Da Roma..a Roma. Il Milan è atteso, a distanza di pochi giorni, da un doppio confronto con le romane. La squadra di Gattuso intende bissare il successo, a domicilio, ottenuto contro i giallorossi nell'ultimo turno di campionato. Ragion per cui, i cambi, in questo senso, saranno ridotti ai minimi termini. I meneghini dovrebbero presentarsi con lo stesso undici di domenica sera. Gli unici dubbi sono legati al centravanti, dove Patrick Cutrone è ancora nettamente favorito su Nikola Kalinic e Andrè Silva. Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia partono avanti a Ignazio Abate e Riccardo Montolivo nei ballottaggi e, salvo sorprese, partiranno entrambi dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Cahlanoglu.

Lazio Twitter

QUI LAZIO - TORNANO ALBERTO E DE VRIJ

La pratica Sassuolo sbrigata in scioltezza e senza particolari patemi, è stata il preludio al crocevia stagionale di domani. Simone Inzaghi ha varato un ampio turn-over contro gli emiliani; tutti i big rimasti a riposo torneranno titolari contro il Milan. Stefan De Vrij si riprenderà il centro della difesa; ai suoi lati ci sono due posti per tre maglie. Se li giocano Quissanga Bastos, Martin Caceres e Stefan Radu. A centrocampo tornerà dal primo minuto Marco Parolo, che ha riposato in campionato, e completerà il terzetto con Lucas Leiva e Sergej Milinkovic-Savic. Sulle fasce, a sinistra tornerà Senad Lulic, mentre a destra giocherà ancora Adam Marusic. Il montenegrino è stato espulso contro il Sassuolo (due giornate, salterà Juventus e Cagliari ndr) e quindi disputerà le due partite di coppa (Milan domani e Dinamo Kiev giovedì prossimo), lasciando la fascia destra in campionato a Dusan Basta. In attacco, tornerà titolare Luis Alberto: lo spagnolo girerà alle spalle di bomber Ciro Immobile, confermatissimo e alla quarta consecutiva da titolare. In porta, ovviamente, è inamovibile Thomas Strakosha.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.