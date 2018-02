Lazio - Milan in diretta, LIVE semifinale Coppa Italia 2017/18 (20:45)

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Lazio Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Io sono Arianna Radice e vi racconterò questo entusiasmante match. Restate con noi!

Dopo lo 0-0 dell'andata le due squadre si troveranno questa sera all'Olimpico. Da una parte c'è la Lazio che attualmente occupa la terza posizione in classifica e dall'altra parte c'è il Milan che sta attraversando un ottimo momento di forma. Entrambe si contenderanno un posto in finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus-Atalanta.

I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria in casa della Roma. Il Milan ha l'obiettivo di centrare la finale di Coppa Italia e poi domenica è in programma il derby contro l’Inter che, con un successo, permetterebbe alla squadra di Gattuso di tornare in piena corsa per un posto in Champions League.

acmilan.com

Simone Inzaghi, rispetto alla partita contro il Sassuolo, cambierà sei giocatori. In difesa linea formata da Caceres, de Vrij e Radu, sugli esterni Marusic e Lulic. In mezzo al campo spazio a Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic, in attacco Immobile farà coppia con Luis Alberto.

Gattuso cambierà solo uno, al massimo due giocatori rispetto alla formazione che domenica scorsa ha battuto i giallorossi: al posto di Cutrone spazio a Kalinic, e nelle retrovie ci sarà Abate al posto di Calabria. Per il resto tutto confermato.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Simone Inzaghi: "Vogliamo arrivare fino in fondo e abbiamo lavorato tanto per questo. Siamo a 90 minuti dalla finale e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi. Spero che vengano tanti tifosi ad aiutarci. Dovremo essere bravi perché affrontiamo una grande squadra che sta vivendo un momento molto positivo ma ci giocheremo le nostre carte a testa alta".

Alessio Romagnoli: "E’ sempre bello affrontare la Lazio, sono tifoso laziale e la mia fede è rimasta quella. Sarà una bella emozione. Giochiamo in uno stadio in cui andavo da piccolo a vedere la squadra dello scudetto. Ma dobbiamo vincere no, il nostro obiettivo è quello: non guarderò in faccia nessuno".

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. A disp.: Vargic, Guerrieri, Wallace, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Basta, Murgia, Lukaku, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. All.: Inzaghi.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: Strakosha, Radu

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Musacchio, Calabria, Zapata, Antonelli, Locatelli, Jose Mauri, Montolivo, Cutrone, Andrè Silva, Borini. All.: Gattuso.

Indisponibili: Storari

Squalificati: nessuno

Diffidati: Biglia, Locatelli, Cutrone, Borini

ARBITRO: Gianluca Rocchi (sezione di Firenze), assistenti: (Valeriani-Lo Cicero); IV° Uomo: Tagliavento; VAR: Irrati; AVAR: Paganessi

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

La Lazio ha vinto tre degli ultimi quattro incontri giocati in casa contro il Milan in Coppa Italia (una sconfitta), segnando almeno due reti in ciascuno di questi quattro match.

Per il Milan, sono già tre le gare consecutive in questa competizione in cui non hanno concesso gol: non arrivano a quattro da febbraio 1993.

Sarà anche una partita tra i dieci gol segnati nelle ultime tre gare dalla Lazio e i cinque risultati di fila senza subire reti del Milan