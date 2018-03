Cadere, per poi rialzarsi. Risorgere dalle proprie ceneri, come l'araba Fenice. Oggi allo Stadio Olimpico, (ore 18:00) la Società Sportiva Lazio vorrà riscattare l'eliminazione patita in Coppa Italia. Tuttavia, davanti le si parerà un'avversaria tutt'altro che semplice: la Juventus Football Club ha l'obbligo di vincere per rimanere sulla scia della capolista.

QUI LAZIO - DUBBIO ANDERSON-ALBERTO

Risparmiare i titolari affaticati, in vista del tour de force, o schierare i migliori per rialzare subito la testa? E' il dubbio amletico di Simone Inzaghi, che sembra comunque intenzionato a mettere in campo la miglior formazione possibile. Fra i pali sarà confermato Thomas Strakosha, mentre i veri ballottaggi sono in difesa. Stefan De Vrij è il perno della difesa, ai suoi lati agiranno due fra Fortuna Wallace, Stefan Radu e Quissanga Bastos. Il romeno è in dubbio, in quanto è uscito affaticato dalla gara col Milan, ma se starà bene sarà regolarmente in campo sul centrosinistra. Il centrodestra, invece, se lo contendono il brasiliano e l'angolano, col primo in vantaggio. In caso di forfait di Radu, Wallace traslerebbe sul centrosinistra e Bastos giocherebbe titolare. A centrocampo intoccabili Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Lucas Leiva e Senad Lulic, con Dusan Basta che rileverà lo squalificato Adam Marusic. L'altro ballottaggio è in avanti, dove Luis Alberto è in vantaggio su Felipe Anderson per affiancare Ciro Immobile. L'iberico è favorito, ma occhio a non scartare a priori la candidatura del diez brasiliano.

PROBABILE FORMAZIONE - LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

QUI JUVE - HIGUA..NO!

Indovinare la formazione di una squadra di Massimiliano Allegri non è mai facile, ma le indicazioni della vigilia sono chiare. La Juventus non dovrebbe cambiare pelle; è favorito lo schieramento delle ultime tre partite. In porta confermato Gianluigi Buffon, mentre in difesa giocheranno Stephan Lichtsteiner a destra e Kwadwo Asamoah a sinistra. In mezzo, possibile turno di riposo per Giorgio Chiellini: è sfida a due (fra Andrea Barzagli e Daniele Rugani, ndr) per affiancare Medhi Benatia, col primo favorito. A centrocampo intoccabili Sami Khedira, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Nel tridente d'attacco, Dybala e Douglas Costa scorteranno l'unica punta Mario Mandzukic. Nemmeno convocato Gonzalo Higuain, così come Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

PROBABILE FORMAZIONE - JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Barzagli, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Costa, Mandzukic, Dybala.