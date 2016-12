Milan, Galliani rileva: "Donnarumma? Raiola vuole sapere chi sono i cinesi"

Questa sera Adriano Galliani, presente ai Gazzetta Sports Awards, si è intrattenuto con i giornalisti presenti come scrivono i colleghi di MilanNews.it. Tante le domande, andiamo a sentirle.

Jack Bonaventura è ad un passo dal rinnovo, l'ad rossonero oggi ha incontrato Raiola: "E' un grande giocatore. Abbiamo raggiunto questo accordo fino al 30 giugno del 2020, accordo che è all'esame della cordata cinese. Io propongo e sono fiducioso che arrivi il sì".

Si è parlato anche di Donnarumma: "Da maggiorenne mi auguro, lo spero e credo proprio di sì, che resterà a Milano. Raiola vuole sapere quali sono le ambizioni e il futuro del Milan e chi sono i proprietari. Abbiamo un legame buonissimo oltre che con Gigio anche con Raiola. Legittimamente si chiede e vuole vedere in faccia un bel giorno chi sono i proprietari. Vuole aspettare il closing".

Una battuta sulla sconfitta contro la Roma, immeritata? "Assolutamente sì -ha affermato Galliani- Sono equilibrato, certo che non meritavamo di perdere, però il calcio è così. Bisogna abituarsi, non commenterò mai più la qualità del gioco.Certamente abbiamo fatto una partita importante e abbiamo dimostrato con un centrocampo che all'inizio dell'anno non era titolare di fare meglio del centrocampo della Roma. E' un anno in cui faremo due finali. Se arrivasse la Supercoppa Italiana sarebbe una gran cosa. Nei confronti diretti con la Juventus non ho visto grandi differenze con le due squadre. Parlo delle partite del 2016".

Chiusura sulla cordata cinese: "200 milioni sono certamente un passaggio molto importante, il closing ci sarà ad inizio marzo e vedremo. Ma voi sapete che io non parlo della trattativa perchè il Milan è l'oggetto non il soggetto della trattativa".