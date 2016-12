Milan - Atalanta in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (0-0): Finisce senza reti il match a San Siro

Un risultato che sta stretto al Milan: i rossoneri hanno giocato meglio dell'Atalanta, soprattutto nella ripresa, ma non è stato sufficiente per vincere la partita. l'Atalanta aveva iniziato meglio, ma è calata durante la partita. Finisce senza reti, come l'anno scorso, la sfida di San Siro. Per oggi è tutto, un saluto da radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia

FINISCE QUI, 0-0 TRA MILAN E ATALANTA

93' Giallo anche per Sportiello che ci mette una vitap er battere la punizione

92' Fallo in attacco di Niang

92' Errore di Freuler e Milan riparte

91' Gomez ci mette una vita a battere l'angolo

91' Angolo per l'Atalanta

90' Giallo anche per Gomez

90'Saranno quattro minuti di recupero

88' Risultato che in questo momento sta stretto al Milan per come ha giocato questo secondo tempo

86' Calcio di punizione per il Milan

86' Gomitata di Petagna su Romagnoli, l'attaccante viene ammonito

85' Tiro deviato di Bonaventura

84' I giocatori rossoneri non si intendono e l'Atalanta parte in contropiede

84' Punizione per il Milan

83' L'ATALANTA SI SALVA ANCORA: Contropiede Milan, Suso serve Bacca, il colombiano salta sportiello, ma Conti salva sulla linea. Angolo

83' Grande azione dell'Atalanta: tiro di Gomez,Donnarumma mette in angolo

81' Secondo cambio per il Milan: fuori Lapadula, dentro Bacca

' Angolo per l' Atalanta che torna a farsi vedere in attacco

78' Giallo per Conti che ferma Bonaventura

76' Assedio Milan

76' MILAN VICINISSIMO AL GOL: Sportiello sbaglia l'uscita, Lapadula anticipa Dramè ma non riesce a metterla dentro

74' Milan sempre in attacco

74' Atalanta momentaneamente in 10 per Dramè fuori dal campo.

73' Gioco pericoloso di Pasalic su Dramè, fallo in attacco e giallo per il croato

73' Angolo per il Milan

71' Tiro di Gomez che finisce leggermente fuori

70' 100 presenze per De Sicglio

70' Primo cambio per il Milan: fuori Antonelli e dentro De Sciglio

69' Terzo ed ultimo cambio per l'Atalanta: dentro Freuler, fuori Spinazzola

64' Secondo cambio per Gasperini: Dramé sostituisce Kurtic

63' Fallo in attacco di Bertolacci secondo l'arbitro anche se è stato spinto da Kurtic: il centrocampista rossonero protesta e viene pure ammonito.

62' Il Milan insiste

61' MILANO VICINO AL GOL: Kucka mette in mezzo, ma nessuno dei suoi compagni ci arriva per metterla dentro

60' Rimessa del Milan che sta prendendo campo

58' Primo Cambio nell' Atalanta: fuori Masiello dentro Zukanovic

58' Fallo in attacco di Lapadula

56' Altro tiro dei rossoneri, questa volta con Kucka. Palla che finisce fuori

56' Dopo un buon avvio dell'Atalanta, ora è il milan a farsi vedere

55' BONAVENTURA VICINO AL GOL: splendida giocata del numero 5 rossonero, sinistro che esce di pochissimo

54' Angolo per il Milan

52' grande giocata dal limite dell'area di #Bonaventura, sinistro troppo alto

49' Tiro centrale, ma dalla lunga distanza, per Suso: tutto facile per Sportiello

48' Milan che prova a farsi vedere in attacco, ma perde palla

47' Grande avvio dell'Atalanta, Milan rimasto in spogliatoio

47' Tiro da dimenticare per Gagliardini

45' Inizia il secondo tempo

19.08 Squadre che ritornano in campo

Ritmo altissimo da parte dell'Atalanta che ha giocato a tratti meglio del Milan. Ma proprio i ragazzi di Montella hanno sfiorato il gol sul finale. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: 0-0 tra Milan e atalanta

46' PALOOO ANTONELLI: Giocata personale del terzino rossonero, il palo gli nega la gioia del gol

46' Punizione per l'Atalanta: colpo di testa di Gagliardini che sfiora il gol

45' Infortunio di Masiello, i medici dell'Atalanta in campo

45' Ci sarà solo un minuto di recupero

41' Punizione Atalanta, Romagnoli allontana

40' Al Milan manca quest'oggi l'ultimo passaggio: i rossoneri quando riescono a ripartire, sistematicamente sbagliano l'ultimo passaggio

39' Atalanta sempre in attacco, molto aggressiva rispetto al Milan

38' Poche le occasioni da gol, ma partita molto intensa

35' Pessima entrata di Masiello su Lapadula e giallo anche per lui

34' 13 falli commessi fino a questo momento da parte degli uomini di Gasperini, solo 7 da parte del Milan

32' Atalanta meglio del Milan in questa frazione di gioco

30' Fallo in attacco di Gaglardini, ma l'Atalanta, in questo momento, sta giocando meglio del milan

29' PETAGNA VICINO AL GOL: Dal niente l'attaccante dell'Atalanta si libera in area di forza, ma calcia a lato di Donnarumma

28' Altro fallo a centrocampo: questa volta è Kucka a mettere giù un giocatore dell'Atalanta

27' Tiro da dimenticare per Kurtic che prova il tiro dai 25 metri: palla altissima

25' Bruttissimo fallo di Bonaventura su Gomez e giallo anche per lui

25' BRIVIDO MILAN: percussione di Antonelli dalla sinistra, Sportiello non rinvia benissimo, ma lapadula tutto solo non ci arriva per un soffio

24' Primo giallo della partita se lo prende Spinazzola che ferma in modo falloso la ripartenza del Milan

22' PERICOLO MILAN: PALETTA tutto solo non prova a mandare la palla in rete, ma bensì cerca una sponda per qualche suo compagno

22' dall'altra parte punizione del Milan

21' Vedendo il replay, è il giocatore dell'Atalanta a buttarsi quanto sente il contatto. Ottima chiamata dell'arbitro

21' Kessie cade in area, ma per l'arbitro Massa non c'è nulla

20' Pericolo Atalanta: Gomez mette in mezzo, ma nessuno dei suoi ci arriva

20' Nebbia aumentata a San Siro

19' l'Atalanta riparte in contropiede con Petagna, ma Romagnoli lo ferma e fa ripartire i suoi

18' Lancio di Abate per Lapadula, Caldara libera

17' Milan in attacco

14' Scatenati i due allenatori in panchina

14' Fuorigioco di Lapadula

12' Va Suso, cross troppo corto, la difesa ospite libera facilmente

12' Primo calcio d'angolo per il Milan

12' Altro fallo da parte degli uomini dell'Atalanta

11' Ripartenza dell'Atalanta, Abate recupera splendidamente su Gomez ed il milan può ripartire da Donnarumma

9' Fallo di Masiello su Suso ed altra punizione per il Milan da buona distanza

8' Fallo in attacco di Conti su Antonelli

7' Pericolo Milan: Bonaventura mette in mezzo, Kucka non ci arriva per un soffio

6' Punizione per il Milan

6' Anche il Milan pressa alto e recupera palla con Paletta. Suso successivamente prova a servire Lapadula, ma Kessie lo anticipa

5' Fallo di Lapadula su Gagliardini

4' Qualche giocata a vuoto del Milan

3' Petagna va al tiro, ma il suo sinistro finisce alto

2' Difesa alta da parte degli uomini di Gasperini

1' Dall'altra parte Romagnoli chiude su Petagna

0' Palla recuperata da Kurtic e l'Atalanta può ripartire

0' INIZIA MILAN-ATALANTA: Prima palla giocata dal Milan

18.00 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo

17.49 Galliani ha parlato a Premium all'arrivo a San Siro: "Bacca?È incedibile. Lo ripeto, Carlos non è sul mercato. Sulla sconfitta dell’Olimpico: "Mi è piaciuto molto la partita di Roma. All’inizio dell’anno pensavamo che il nostro centrocampo titolare dovesse essere Montolivo-Kucka-Bonaventura: erano fuori tutti e tre, ma abbiamo giocato alla pari con la Roma. Siamo contenti"

17.44 Montella VS la nebbia di San Siro.

17.31 Anche Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Milan TV: "E' sicuramente una bellissima emozione tornare a San Siro, ci torno con una squadra importante, da titolare in questo momento. Veniamo qua con l'ambizione di vincere la partita, siamo qua per questo. Così come tutte le altre domeniche. Siamo pronti per questa gara"

17.24 Le parole di Andrea Bertolacci ai microfoni di Milan TV: "E' stato un inizio difficile, ma lo voglio lasciare alle spalle. Ora pensiamo al presente, affrontiamo una squadra difficile, dovremo mettere una grande energia e una grande fame. Gol? Spero, però penso che sia più importante la vittoria del gruppo, la partita di oggi sa di Europa vista la classifica di entrambe. Mi aspetto un'Atalanta aggressiva che fa dell'uno il suo marchio di fabbrica. Dobbiamo sfruttare le nostre caratteristiche come provato in settimana".

17.17 Poca nebbia a San Siro..

17.10 Le foto dell'arrivo del Milan a San Siro

17.05 Le formazioni ufficiali di milan - atalanta

MILAN: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Bertolacci; Pasalic; Suso, Lapadula, Bonaventura.

ATALANTA: Sportiello; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Gagliardini; Spinazzola; Kurtic, Petagna, Gomez

16.55 Eccoci collegati

Cari Amici lettori di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live ed online di Milan - Atalanta, primo anticipo del sabato valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

L'ultima partita di campionato per il Milan prima della partenza per Doha per la Supercoppa: dopo la sconfitta contro la Roma che ha visto interrompere la striscia di cinque risultati utili consecutivi, la squadra di Montella vuole tentare di tenersi stretto il terzo posto.

Ma non sarà facile perchè di fronte c'è la rivelazione del campionato, ovvero l'Atalanta. Dopo sette vittorie in fila è andata incontro a due sconfitte contro Juve e Udinese ed oggi, contro il Milan, vorra' ritornare a fare punti.

La squadra di Gasperini è brava a non far giocare l’avversario e ancora migliore quando si tratta di ripartire. I rossoneri quest'oggi dovranno fare molta attenzione.

Il Milan sta già pensando alla SuperCoppa, a meno di una settimana dalla finale contro la Juventus, Montella nella partita odierna farà qualche cambio rispetto alla formazione classica. Ad esempio Locatelli partirà dalla panchina (diffidato, rischia di saltare la Supercoppa contro la Juventus).

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Sui sostituti non voglio dire nulla, vediamo domani, io so più o meno che decisioni prendere ma non voglio anticipare nulla. Carlos e Jack sono a disposizione e per noi sono fondamentali, è bello riaverli. Kucka ci può dare una alternativa in più, con lui possiamo sfruttare anche il lancio lungo, una variante che abbiamo già utilizzato in passato."

Gasperini: "La sconfitta con l'Udinese è stata dura da digerire, ma è arrivata dopo una delle nostre migliori partite per cui ripartiamo proprio da quella prestazione. C'è chi può pensare che siamo in una fase calante, sta a noi dimostrare che non è così e che quanto è successo con l'Udinese è stato solo un episodio. Il Milan? Per noi sarà un test difficile".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Gabriel, Plizzari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Lapadula, Luiz Adriano, Niang, Suso.

Atalanta

30 Bassi Davide, 52 Cabezas Bryan, 13 Caldara Mattia, 24 Conti Andrea, 7 D’Alessandro Marco, 93 Dramé Boukary, 11 Freuler Remo, 4 Gagliardini Roberto, 10 Gomez Alejandro, 88 Grassi Alberto, 19 Kessie Franck, 25 Konko Abdoulay, 27 Kurtic Jasmin, 5 Masiello Andrea, 47 Mazzini Stefano, 8 Migliaccio Giulio, 9 Pesic Aleksandar, 29 Petagna Andrea, 77 Raimondi Cristian, 37 Spinazzola Leonardo, 57 Sportiello Marco, 3 Toloi Rafael, 6 Zukanovic Ervin.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Tante novità rispetto alla formazione vista contro la Roma: in porta come sempre Donnarumma, coppia centrale formata da Paletta e Romagnoli, sulla destra agirà Abate ed invece sulla sinistra Antonelli, per far riposare De Sciglio. A centrocampo rientrerà Kucka dalla squalifica, conferme ancora per Bertolacci e Pasalic che stanno convincendo il tecnico rossonero. In avanti, nonostante il recupero di Bacca, dovrebbe giocare dal primo minuto Lapadula, affiancato da Suso e da Bonaventura. Panchina per Niang, apparso scarico nelle ultime uscite.

(4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Bertolacci, Pasalic; Suso, Lapadula, Bonaventura

A disposizione: Gabriel, Plizzari, Zapata, Gomez, De Sciglio, Sosa, Locatelli, Honda, Poli, Luiz Adriano, Niang, Bacca.

Indisponibili: Calabria, Montolivo, Mati Fernandez.

Allenatore: Vincenzo Montella

Atalanta in campo con il solito 3-4-1-2: tra i pali Sportiello, difesa a tre composta da Toloi, Caldara e Masiello. In mediana, sulla destra Conti, mentre sulla sinistra Spinazzola, al centro Kessié e Gagliardini. Kurtic agirà dietro le punte, il Papu Gomez e l’ex rossonero Petagna.

(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Gagliardini, Kessie, Spinazzola; Kurtic, Gomez, Petagna.

A disposizione: Bassi, Mazzini, Zukanovic, Grassi, Konko, Raimondi, Dramè, Cabezas, Migliaccio, Freuler, D’Alessandro, Pesic.

Indisponibili: Berisha, Suagher, Paloschi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

I precedenti a Milano tra le due squadre tra Serie A e Serie B. Il bilancio è di 30 vittorie del Milan, 18 pareggi e nove successi dell'Atalanta.

L'ultima sfida tra Milan e Atalanta a San Siro risale al novembre dello scorso anno dove i rossoneri non riuscirono ad andare oltre lo 0-0 casalingo dopo una striscia di tre vittorie consecutive.

L’ultimo trionfo casalingo del Milan, invece, risale al 6 gennaio del 2014.

Il Milan ha raccolto 16 dei 18 punti disponibili nelle ultime sei gare casalinghe di campionato, mantenendo tre volte la porta inviolata.

L’Atalanta, ko con Juventus e Udinese negli ultimi due turni, non perde tre partite di fila in campionato da gennaio.

